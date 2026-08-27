Meta ha misurato cosa fa davvero l’AI al posto dei dipendenti. E così il piano di Zuckerberg è fallito

Meta ha licenziato il 10% dei propri dipendenti a maggio spiegando agli investitori che serviva a finanziare gli investimenti in intelligenza artificiale. Un’inchiesta di Reuters pubblicata questa settimana ricostruisce che dietro quel taglio c’era un piano molto più ampio, fermato perché la tecnologia su cui si reggeva non stava funzionando.

È una notizia che riguarda le nuove dinamiche del mercato del lavoro quanto i conti della società di Zuckerberg, e quindi l’andamento delle azioni sul mercato. Meta spenderà tra i 130 e i 145 miliardi di dollari in infrastruttura AI quest’anno, una cifra che nel secondo trimestre ha assorbito il 98% del flusso di cassa operativo e ridotto il free cash flow a 784 milioni di dollari, il minimo da quattro anni. La tesi che giustifica quella spesa è che l’AI produrrà efficienza ma i dati interni citati da Reuters dicono che, dentro Meta, l’efficienza è ben lontana.

Il piano ricostruito da Reuters

Secondo l’inchiesta, il progetto era stato concepito a gennaio durante il ritiro annuale dei vertici e prevedeva di riorganizzare l’azienda attorno agli agenti AI, con squadre umane molto più piccole a supervisionare il lavoro automatizzato. Negli scenari più aggressivi si ipotizzava di ridurre alcuni team fino al 60%.

L’esecuzione era divisa in due ondate, una a maggio e una a novembre. La prima è avvenuta: circa 8.000 persone, il 10% dell’organico. La seconda è stata annullata la sera prima che partisse la prima, in un contesto di forte tensione interna e di risultati deludenti sul fronte tecnologia.

Meta ha confermato a Reuters l’esistenza del progetto, precisando che si trattava di un esercizio di pianificazione per scenari, che il 60% riguardava singoli team e non l’organico complessivo, e che diverse divisioni importanti ne erano escluse.

Il nodo della produttività: 220% contro 36%

Secondo i dati interni citati da Reuters, l’uso dell’AI ha fatto crescere del 220% su base annua le modifiche al codice delle piattaforme interne. Le modifiche che si sono tradotte in funzionalità nuove o migliorate effettivamente arrivate agli utenti sono cresciute del 36%. Il divario tra i due numeri è la definizione operativa di attività senza risultato. E c’è un costo aggiuntivo: gli incidenti tecnici e di sicurezza rilevanti sono saliti del 40% rispetto all’anno precedente, con il tempo speso dal personale a risolverli in aumento del 70%.

Questo è, verosimilmente, uno dei primi dataset interni resi pubblici da una grande azienda tecnologica su cosa producono davvero gli agenti AI applicati al lavoro reale, una telemetria di un’organizzazione da decine di migliaia di persone.

Nel secondo trimestre chiuso il 29 luglio, Meta ha riportato ricavi per 60,8 miliardi di dollari, in crescita del 28%, ma un utile per azione di 6,18 dollari contro i 7,36 attesi. Il divario è spiegato da 2,4 miliardi di oneri legali e 1,2 miliardi di costi di ristrutturazione legati proprio ai tagli di maggio. Il titolo ha perso tra l’8% e il 10% nelle contrattazioni successive.

La macchina pubblicitaria, va detto, non si è incrinata. I ricavi da advertising sono saliti del 27% e le metriche di conversione migliorate dall’AI applicata al targeting sono in crescita. Il problema è altrove.

Il problema è che il free cash flow è sceso a 784 milioni di dollari, contro i 43,6 miliardi generati nell’intero 2025, e che parte delle stime di consenso vedono il dato diventare negativo. Con una spesa in conto capitale di questa portata, la valutazione del titolo dipende dal momento in cui l’AI comincia a produrre o ricavi incrementali o efficienza operativa.

L’inchiesta di Reuters non dice nulla sui ricavi ma qualcosa di preciso sull’altra metà della tesi. Internamente, l’efficienza non si è ancora materializzata e il management lo ha riconosciuto rinunciando alla seconda ondata di tagli. Ma per un titolo che sconta l’esecuzione, il rinvio ha un prezzo.