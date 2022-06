Mercedes-Benz Classic torna alla 1000 Miglia

Mercedes-Benz Classic festeggia i 70 anni della SL sulle strade della 1000 Miglia. Dal 15 al 18 giugno tre rare oldtimer della Stella percorreranno 1.600 chilometri tra Brescia e Roma.

Mercedes-Benz Classic ritorna alla 1000 Miglia schierando tre modelli 300 SL Gullwing sulla griglia di partenza.

L’occasione è di quelle imperdibili perché 70 anni fa, proprio in occasione della Mille Miglia la Stella presentò la 300 SL (W194), la prima auto da competizione sviluppata dal marchio di Stoccarda dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Un ricorso storico che cade anche con il debutto della nuova Mercedes-AMG SL una splendida 2+2, dalla potenza straordinaria e dallo stile affascinante, una cabrio che offre una dotazione tecnologica all’avanguardia, tra i sistemi presenti di serie o a richiesta sulla nuova R232 figurano le sospensioni AMG Active Ride Control con stabilizzazione attiva del rollio, l’asse posteriore sterzante (fino a 4.5 gradi in fase e controfasce), il Digital Light con funzione di proiezione e l’impianto frenante ad alte prestazioni con dischi in ceramica AMG.

Mercedes-Benz Classic alla Mille Miglia 2022

Saranno schierati circa 400 veicoli che dovranno percorrere ben 1.600 chilometri, attraversando i paesaggi più belli tra Brescia e Roma, centinaia gli spettatori che assisteranno a questa gara storica lungo il percorso. Le auto che parteciperanno dovranno esser state prodotte tra il 1927 e il 1957, auto d’epoca i cui modelli hanno partecipato alla corsa su strada originale di quell’epoca.

L’edizione 2022, ora chiamata Mille Miglia, sarà la quarantesima.

Alla partenza ci saranno per la Casa della Stella a Tre Punte i piloti Ellen Lohr e Karl Wendlinger insieme a Marcus Breitschwerdt (Responsabile Mercedes-Benz Heritage), il quale ha dichiarato: “Questo evento speciale e impegnativo e Mercedes-Benz, la più antica casa automobilistica del mondo, Automotive Heritage Partner della 1000 Miglia, si completano a vicenda. Mercedes-Benz possiede probabilmente la più grande collezione di veicoli di qualsiasi casa automobilistica, un museo di fama mondiale, Classic Center in Germania e negli Stati Uniti, una fornitura di ricambi esemplare e un numero immenso di Club ufficiali del Marchio con un totale di 120.000 membri in tutto il mondo".

Mercedes-Benz e la 1000 Miglia: un legame storico

In origine fu chiamata Mille Miglia, una corsa strettamente legata al brand di Stoccarda, indimenticabile è stata la vittoria nel 1931 di Rudolf Caracciola e Wilhelm Sebastian, primo team a vincere la corsa con una Mercedes-Benz SSKL (W 06 RS).

Negli anni a venire tanti i successi del marchio della Stella, nel 1952 la 300 SL W194 debutta alla Mille Miglia con un secondo e quarto posto al primo tentativo, qualche anno dopo, nel 1955, al volante della 300 SL (W198) i piloti John Cooper e Kurt Gessl vinsero nella loro classe.

Nel 1955 Stirling Moss e Denis Jenkinson furono autori di un record che ancora oggi entusiasma migliaia di appassionati di motorsport: al volante di una Mercedes-Benz 300 SLR (W 196 S), coprirono la distanza della Mille Miglia in dieci ore, sette minuti e 48 secondi. Un record ancora oggi ineguagliato, a una media di quasi 160 km/h, quell’impresa ha segnato la storia del Motorsport.