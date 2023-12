Mercati emergenti: previsioni 2024. Cosa aspettarsi con il dollaro debole?

Nell’ambito dei mercati finanziari globali, i tassi d’interesse e la politica monetaria delle principali economie mondiali giocano un ruolo fondamentale, influenzando significativamente le dinamiche economiche dei paesi emergenti. Quali previsioni per il 2024?

La recente tendenza delle banche centrali, in particolare della Federal Reserve, verso una politica monetaria più accomodante, preannuncia importanti cambiamenti per il 2024 e il 2025. Queste modifiche hanno già iniziato a manifestarsi attraverso un indebolimento del dollaro, un fenomeno che merita un’analisi dettagliata per comprendere le sue implicazioni sui mercati emergenti. [...]