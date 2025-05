Mediobanca, AD Banca Generali presenta condizione sine qua non per successo OPS. Nuove critiche contro MPS

Per Banca Generali, “la centralità dei consulenti finanziari” è la condizione sine qua non che deve essere soddisfatta affinché si possa arrivare a una eventuale operazione di M&A con Mediobanca. È quanto ha avvertito oggi il CEO della banca controllata da Assicurazioni Generali, su cui Piazzetta Cuccia ha annunciato alla fine di aprile una OPS volta alla sua conquista, al fine di difendersi dall’agguato di MPS-Monte dei Paschi di Siena.

Mossa, AD Banca Generali su OPS Mediobanca. “Importante non è solo il cosa, ma anche il come”

Così Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, rispondendo alla domanda di chi gli ha chiesto quale fosse un paletto imprescindibile di una operazione di risiko bancario con Mediobanca: “Mi sono già espresso sul deal, la cosa importante per me non è solo il cosa, ma anche il come ”.

Essenziale, secondo il manager, che un eventuale accordo garantisca “ la centralità dei nostri consulenti finanziari ”, visto che “questo è un business di persone”.

Dar vita a un polo di wealth management con Mediobanca, ha sottolineato Mossa, “sicuramente può avere senso, il come definirà se la cosa verrà accolta con favore o meno ”.

Il tema, ha spiegato ancora, ha a che fare con l’esigenza di “valorizzare tutti gli stakeholder, i clienti in primis, i loro risparmi, i nostri professionisti, gli azionisti, incluso quelli di minoranza e poi tutte le persone che hanno contribuito al successo di questa azienda ”.

Oggi, in una sessione che si conferma positiva per Piazza Affari, dopo il nuovo grande annuncio del presidente americano Donald Trump sui dazi contro l’Unione europea, le azioni di Banca Generali salgono dello 0,90% circa, a quota 52,95 euro, mentre i titoli Mediobanca scattano di oltre +1,6%, a 20,63 euro.

Le azioni Assicurazioni Generali sono poco mosse a quota 33,11 euro, mentre i titoli di MPS Monte dei Paschi di Siena sono piatti, viaggiando attorno a 7,205 euro.

Osservate speciali ancora e sempre anche le azioni di MPS-Monte dei Paschi di Siena, la banca senese che si è lanciata alla conquista di Mediobanca con l’offerta annunciata alla fine di gennaio di quest’anno, secondo la quale l’OPS su Banca Generali non rappresenterebbe tra l’altro una opzione alternativa.