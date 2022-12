Maxi concorso per infermieri, bando regione Friuli Venezia Giulia: 639 posti, ecco come candidarsi

Il Friuli Venezia Giulia cerca infermieri da assumere con contratto a tempo indeterminato. Il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la scadenza del concorso è fissata per il 15 gennaio 2023. In totale sono 639 i posti messi a disposizione ripartiti per 4 aziende sanitarie che sono:

85 posti per l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - IRCCS «Centro di riferimento oncologico»;

308 posti per Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - IRCCS «Burlo Garofolo»;

240 posti per Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;

6 posti per Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute.

Il concorso per titoli ed esami prevede la copertura a tempo pieno e indeterminato di tali posti. Vediamo come candidarsi e le fasi del concorso.

Maxi concorso per infermieri in Friuli Venezia Giulia: requisiti e come candidarsi

Per potersi candidare al concorso è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in “Infermieristica”, classe L/SNT1;

diploma universitario d’infermiere conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.L.vo 30/12/1992,

n.502 e s.m.i;

n.502 e s.m.i; diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento riconosciuto equipollente, ai sensi

della L. n.42/1999, al diploma universitario (D.M. della Sanità 27/07/2000 – Gazzetta Ufficiale n.191 del

17/08/2000;

della L. n.42/1999, al diploma universitario (D.M. della Sanità 27/07/2000 – Gazzetta Ufficiale n.191 del 17/08/2000; pari titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto in Italia.

Quanto all’iscrizione all’ordine professionale in Italia vige l’obbligo di farlo prima dell’assunzione in servizio. La procedura per presentare domanda è esclusivamente telematica tramite la sezione presente sul sito ARCS. La scadenza per l’inoltre è fissata alle ore 24 del 15 gennaio 2023. Per la partecipazione al concorso è dovuto un contributo a titolo “diritti di segreteria” di € 10,33.

Fasi del concorso

In caso di un numero elevato di domande è prevista la facoltà di organizzare una prova preselettiva consistente nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla tese a verificare conoscenza e competenza nelle materie oggetto di concorso e cultura generale.

Successivamente le prove d’esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una orale. La prova scritta riguarderà lo svolgimento di un tema o la soluzione di una serie di quesiti a scelta multipla riguardante argomenti di infermieristica generale e clinica, etica deontologica, organizzazione del lavoro, legislazione sanitaria, sicurezza sui luoghi di lavoro.

Poi ci sarà la prova pratica con la simulazione di interventi, di percorsi diagnostico terapeutici e di processi clinico assistenziali. Infine la prova orale che sarà un colloquio sulle medesime materie proposte per le prove scritte e pratiche oltre all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di nozioni di informatica.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi), il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La commissione esaminatrice avrà a disposizione 100 punti ripartiti in questo modo:

30 punti per i titoli;

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

Terminate le prove e valutati i titoli di preferenza stilerà le 4 graduatorie per le 4 aziende sanitarie dove sono disponibili i posti. Le graduatorie saranno prioritariamente utilizzate in relazione ai fabbisogni espressi dalle aziende dell’ambito di riferimento e potranno essere usate anche per diversi ambiti o altre pubbliche amministrazioni.