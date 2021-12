Max Verstappen Campione del Mondo di F1 2021

Max Verstappen è Campione del Mondo di F1 2021. Un campionato che si è deciso all’ultima gara, sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi), all’ultimo giro, il pilota belga beffa Lewis Hamilton conquistando così il suo primo titolo mondiale.

Max Verstappen dopo esser partito dalla pole ha cercato sin dal primo giro di passare al comando tentando di superare alla prima curva il pilota inglese, una manovra che comporterà un taglio di traiettoria per Hamilton ma che non sarà soggetta alcuna penalità dalla parte della Direzione Gara.

Una gara fatta di strategie, di pit stop e di un attento gioco di strada, impeccabile anche il compagno di squadra di Max, Sergio Pérez, pilota che per diversi giri è riuscito a tenere a bada Hamilton permettendo così a Verstappen di guadagnare ben sette secondi sull’avversario.

Il Team Red Bull Racing Honda ha messo in atto diverse strategie sfruttando persino l’entrata della “Virtual Safety Car” per il cambio gomme.

Max Verstappen beffa Hamilton all’ultimo giro

Il nodo di tutta la gara è a pochi giri dalla fine quando la Williams di Nicholas Latifi sbatte contro il muro, mancano cinque giri al temine, entra nuovamente in azione la Safety Car, questa volta il gruppo si compatta, il regolamento prevede che i doppiati lascino spazio ai piloti in corsa, Max è con gomme fresche, Hamilton ha pneumatici consumati e freddi, un giro finale che terrà tutti con il fiato sospeso.

Un testa a testa incredibile condito da una serie di sorpassi tra i due piloti, nessuno vuole perdere, nessuno dei due vuole cedere il titolo, alla Curva 5, Verstappen tenta la volata superando Hamilton e tagliando per prima la bandiera a scacchi.

Primo titolo mondiale per Max Verstappen

