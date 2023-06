Maturità 2023, le tracce della prima prova in diretta: aggiornamenti dalle scuole

La maturità 2023 ha preso il via: alle 8:30 di questa mattina sono state comunicate le 7 tracce per il tema di italiano. La prima prova apre ufficialmente le danze agli esami, ed è per questo affrontata spesso con molta apprensione dagli studenti, ma è anche l’unica uguale per tutte le scuole superiori italiane. Nel complesso sono 536.008 gli studenti ammessi alla prima prova, così come riportato dal ministero dell’Istruzione.

Di seguito la diretta live sulla prima prova della maturità 2023.

Come è noto, il voto della maturità è espresso in centesimi e si basa sulla somma degli esiti delle prove e i crediti conseguiti dallo studente nel percorso scolastico. La prima prova, così come le seguenti, è valutata con un punteggio da 0 a 20 punti . Anche se i crediti concorrono in maniera fondamentale al voto finale, l’importanza delle prove non deve essere sottovalutata.

Le tracce per il momento sono sconosciute anche agli istituti scolastici, che potranno accedere al file elettronico soltanto all’inizio ufficiale della prova. Come tutti gli anni, comunque, i titoli proposti comprendono tre diverse categorie.

07:00

Cosa si deve portare per la prima prova della maturità

Per affrontare l’esame con più serenità possibile è bene organizzare preventivamente il materiale, per evitare dimenticanze e conseguenti difficoltà in sede d’esame. Fortunatamente, sono davvero poche le cose di cui dovranno munirsi gli studenti.

In particolare, l’unico requisito obbligatorio è il documento di riconoscimento per consentire l’identificazione degli studenti. Sono ammessi la carta d’identità, la patente e il passaporto, purché in corso di validità.

Non è invece obbligatorio portare con sé il dizionario, ma dato che il suo uso è consentito la scelta migliore sembra senza dubbio quello di portarne uno per arricchire al meglio il proprio testo (e comprendere eventuali termini dubbi). Sono ammessi sia il dizionario di lingua italiana semplice che quello dei sinonimi e contrari, che chiaramente non devono contenere appunti personali, note o post-it di sorta.

Gli allievi devono poi portare con sé la penna, preferibilmente più d’una per rimediare a imprevisti, mentre i fogli vidimati saranno forniti direttamente dalla Commissione all’inizio dell’esame. Sono vietati i cellulari, così come gli smartwatch, mentre sono ammessi gli orologi semplici, gli snack e l’acqua.

Qui l’articolo più approfondito su tutte le prove d’esame: Maturità 2023, cosa si può portare all’esame?