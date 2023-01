Matteo Marini, nuovo amministratore delegato di Innovatec

È stato eletto nella mattina di oggi, 30 gennaio 2023, il nuovo amministratore delegato di Innovatec S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan.

“Entrare a far parte del Gruppo Innovatec è per me una grande soddisfazione e sono grato al Consiglio per la fiducia che mi sta dando", ha dichiarato il nuovo amministratore delegato Matteo Marini. “Il mio obiettivo è far esprimere al Gruppo il suo potenziale, valorizzando le risorse, le competenze e la conoscenza del mercato, elementi fondamentali per sostenere la nostra crescita e la nostra visione di sostenibilità e di circolarità”.

Come reso noto dalla stessa società, nell’ambito del processo di rafforzamento della governance si è riunito il consiglio di amministrazione che, sotto la presidenza di Elio Cosimo Catania e su raccomandazione del Comitato della Remunerazione, ha cooptato e nominato all’unanimità con effetto immediato Matteo Marini nuovo amministratore delegato del Gruppo.

“La nomina del Dott. Marini ad amministratore delegato del Gruppo Innovatec è per me e per l’intero Consiglio motivo di grande soddisfazione”, ha commentato Elio Cosimo Catania, Presidente di Innovatec. “Grazie alla competenza, all’esperienza e all’attenzione ai risultati che lo caratterizzano, il nuovo Ceo saprà accompagnare Innovatec nel suo percorso di sviluppo, valorizzando il ruolo decisivo che il nostro Gruppo deve avere nella transizione energetica ed ecologica del Paese”.

Roberto Maggio, dopo aver annunciato le sue dimissioni da amministratore delegato, rimane in carica come amministratore e assisterà e supporterà Matteo Marini - almeno nella fase iniziale - in tutte le attività operative e gestionali della Società e del Gruppo. Mario Gamberale rimane nel Gruppo focalizzandosi maggiormente nello sviluppo del business Efficienza Energetica della controllata Innovatec Power S.r.l., società della quale è anche Presidente esecutivo.

Chi è Matteo Marini, nuovo amministratore delegato Innovatec

Matteo Marini, 57 anni, laureato in Economia alla Bocconi di Milano, ha ricoperto dal 1997 incarichi di crescente responsabilità in ABB, Società leader nell’automazione e nell’’energia, fino a ricoprire nel periodo 2013-2015, il ruolo di Ceo della Regione Mediterranea e amministratore delegato di ABB SpA, e successivamente, dal 2015 al 2019, presidente del CdA e Head of Europe della Divisione Power Grids. Nel 2020 è fondatore di una startup innovativa per lo sviluppo di applicativi (“Internet of Things”) nell’ambito della raccolta rifiuti. È stato Presidente del CdA di IMQ Group dal 2015 al 2023 ed è membro del CdA di Costacurta Spa dal 2015.