Market mover della settimana: inflazione Usa in primo piano

Market mover della settimana dall’8 al 12 maggio: cosa sta per accadere nei mercati?

Tanti sono i dati in arrivo: dal saldo commerciale cinese all’inflazione in Germania e negli Usa, gli investitori aspettano segnali su come si sta evolvendo l’economia globale.

In focus ci sono anche i prezzi al consumo della Cina, il Pil del Regno Unito, gli indici di fiducia del Michigan Usa.

Importante sarà anche la riunione della Bank of England, con la sua decisione sui tassi di interesse.

Nel dettaglio di seguito, i market mover dall’8 al 12 maggio.

Market mover lunedì 8 maggio

08:00, EUR: Produzione industriale Germania

10:30, EUR: Indice Sentix della fiducia degli investitori Eurozona

Market mover martedì 9 maggio

05:00, CNY: Saldo della bilancia commerciale Cina

22:30, USD: Scorte settimanali di petrolio Usa

Market mover mercoledì 10 maggio

08:00, EUR: IPC in Germania

10:00, EUR: Produzione industriale Italia

14:30, USD: IPC Usa

Market mover giovedì 11 maggio

03:30, CNY: IPC Cina

13:00, GBP: Decisione sul tasso d’interesse Regno Unito

14:30, USD: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Usa

14:30, USD: IPP Usa

Market mover venerdì 12 maggio

08:00, GBP: PIL Regno Unito

08:00, GBP: Produzione manifatturiera Regno Unito

16:00, USD: Indice di fiducia del Michigan Usa