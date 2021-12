Quasi tutte le regioni in zona rosso scuro, precipita la situazione dell’Italia. La mappa Ue

L’impennata di contagi in Italia non accenna a placarsi. Nel bollettino di ieri, 29 dicembre, sono stati sfiorati i 100mila positivi: sono esattamente 98.020 i nuovi casi di Covid-19 individuati in Italia nelle 24 ore precedenti. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 148. Il tasso di positività è schizzato al 9,5%. A fotografare la situazione in deciso peggioramento, la mappa appena pubblicata dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ecdc).

Ci sono cambiamenti rispetto alla scorsa settimana. Nella mappa del 23 dicembre, tre regioni si trovano ancora in fascia arancione e gran parte dell’Italia era rossa. Adesso la maggior parte delle regioni sono precipitate in zona rosso scuro (la fascia di massimo rischio epidemiologico) e l’arancione è completamente scomparso dalla Penisola. Entriamo nel dettaglio.

L’Italia ha abbandonato del tutto l’arancione ed è sempre più rosso scuro nella mappa europea della situazione Covid-19 aggiornata ogni settimana dall’Ecdc. Solo sette regioni del centro sud restano in zona rossa (allerta alta).

Updated :semaforo_verticale: maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/IEmU7t6gly

— ECDC (@ECDC_EU) December 30, 2021