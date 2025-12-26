Macron annuncia la costruzione della più grande nave da guerra nella storia europea

Il presidente francese Emmanuel Macron, alcuni giorni fa, si è recato ad Abu Dhabi per far visita ai soldati francesi dislocati in quell’area. Durante una conferenza stampa ha annunciato di aver preso la decisione di costruire una nuova nave portaerei, nonostante le difficoltà delle finanze pubbliche francesi.

«In un’epoca di predatori, dobbiamo essere forti per essere temuti, e particolarmente forti in mare. Ecco perché, in conformità con le ultime due leggi di pianificazione militare e dopo un’attenta e approfondita riflessione, ho deciso di dotare la Francia di una nuova portaerei», ha dichiarato il presidente francese.

Il progetto è di grande rilevanza, visto che, una volta completata, la nuova portaerei francese diventerà la più grande mai costruita in Europa, seconda solo a quelle degli Stati Uniti.

Seconda sola alla nave americana Gerald R. Ford

La nuova nave si chiamerà Porte-Avions Nouvelle Génération (PA-NG), avrà un costo stimato di 10,25 miliardi di euro e dovrebbe essere consegnata nel 2038.

Una volta entrata in servizio, sostituirà la vecchia Charles de Gaulle, operativa dal 2001. La nuova unità sarà decisamente più imponente: se la Charles de Gaulle ha una stazza di 42.000 tonnellate e una lunghezza di 261 metri, la PA-NG arriverà a 78.000 tonnellate per 310 metri di lunghezza.

Sarà la nave più grande mai costruita in Europa, seconda solo alla USS Gerald R. Ford, la più grande nave da guerra al mondo con una stazza di circa 100.000 tonnellate e 334 metri di lunghezza. La nuova portaerei francese sarà a propulsione nucleare e potrà imbarcare i caccia francesi Rafale M.

Sarà inoltre dotata di due o tre sistemi di lancio elettromagnetici EMALS, che consentiranno decolli più rapidi ed efficienti. In totale, la nave potrà trasportare fino a 30 aerei da combattimento.

La costruzione sarà affidata a circa 800 fornitori, l’80% dei quali piccole e medie imprese, che daranno così ossigeno all’economia industriale francese.

Il ministro delle Forze armate francese, Catherine Vautrin, ha affermato che la nuova portaerei sarà in grado di effettuare missioni a lungo raggio con armamenti pesanti, con breve preavviso, in modo ripetuto e per periodi prolungati.

I lavori sui componenti della propulsione nucleare sono iniziati lo scorso anno, ma l’ordine finale dovrebbe essere formalizzato entro la fine del 2025. Tuttavia, alcuni parlamentari dell’opposizione hanno proposto di rinviare il progetto a causa delle difficoltà finanziarie dello Stato francese.

Macron, però, in uno scenario geopolitico sempre più incerto, sembra determinato ad aumentare il livello di difesa della Francia. Parallelamente all’annuncio della portaerei, ha infatti comunicato ulteriori 6,5 miliardi di euro di spese militari nei prossimi due anni. Parigi punta a raggiungere 64 miliardi di euro per la difesa nel 2027, ultimo anno del secondo mandato di Emmanuel Macron, il doppio dei 32 miliardi spesi al suo insediamento nel 2017.

Aumenterà anche il numero dei riservisti, che passeranno da 40.000 a 80.000 entro il 2030. Con 200.000 soldati effettivi, la Francia dispone del secondo esercito più grande dell’Unione Europea.