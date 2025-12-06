Abbonati

Ma quale AI. È la robotica il trend che esploderà in Borsa nel 2026

Tommaso Scarpellini

6 Dicembre 2025 - 19:51

Un potenziale annuncio inatteso ribalta il narrative tecnologico: il 2026 potrebbe non essere l’anno dell’AI, ma della robotica. Un futuro controverso che divide gli analisti.

Ma quale AI. È la robotica il trend che esploderà in Borsa nel 2026

Mentre tutto il mondo si domanda come l’AI riuscirà a giustificare valutazioni sempre più tese, dalla Casa Bianca arriva un segnale molto diverso, quasi destabilizzante. Un nuovo annuncio che ribalta il narrative: la robotica potrebbe diventare il vero settore chiave del 2026? Un interrogativo enorme si apre e va affrontato con lucidità: cosa significa questo per i mercati? E, soprattutto, quale potrebbe essere l’impatto in Borsa se il catalizzatore principale dell’intero ciclo tech non fosse più il software, ma l’hardware autonomo che lo rende possibile?

La svolta politica che cambia la mappa tecnologica USA

Secondo indiscrezioni riportate, l’amministrazione Trump sembrerebbe quasi star preparando un framework strategico dedicato alla robotica, all’interno della più ampia agenda di rilancio della produzione avanzata. Il Segretario al Commercio, Howard Lutnick, parrebbe aver avviato un confronto diretto con i leader del settore e sta valutando un executive order che accelererebbe lo sviluppo di filiere robotiche su tutto il territorio statunitense. Una decisione che, se confermata, sancirebbe l’ingresso della robotica nella categoria dei settori “critici”, al pari dell’AI, dei semiconduttori e della cybersecurity. [...]

Argomenti

# Analisi ciclica
# Intelligenza artificiale
# Robot

