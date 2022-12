Lombardia, il vero regalo a Fontana lo ha fatto il terzo polo appoggiando Moratti

Le elezioni regionali in Lombardia si avvicinano e Attilio Fontana, attuale presidente del centrodestra, sembrerebbe poter dormire sonni relativamente tranquilli nonostante le polemiche che lo hanno investito durante il periodo più duro della pandemia.

A certificare la posizione granitica di Fontana è stato un sondaggio di Bidimedia, realizzato per conto di Milano Today e reso noto lo scorso 2 dicembre; stando all’indagine, con l’attuale scenario di candidati alle regionali in Lombardia il presidente in carica andrebbe incontro a una netta affermazione.

Attilio Fontana: 47,6%

Pierfrancesco Majorino: 29%

Letizia Moratti: 15%

Un candidato del M5S: 5,9%

Un altro candidato: 2,5%

Affluenza 63%

Indecisi: 15%

Per il sondaggio Fontana sarebbe nettamente in testa, ma la situazione alle elezioni regionali in Lombardia sembrerebbe non cambiare anche in caso di un accordo nel centrosinistra tra Pd e terzo polo per una sorta di ticket Majorino-Moratti.

Elezioni regionali Lombardia: da Moratti favore a Fontana?

Quando Letizia Moratti ha rotto con Attilio Fontana, annunciando le sue dimissioni da vicepresidente e assessore al Welfare, subito in molti hanno spinto per un appoggio del Partito Democratico all’ex ministro nella sua corsa per il Pirellone.

Letizia Moratti ha incassato il sostegno del terzo polo, mentre il Pd alla fine ha scelto di candidare alle regionali in Lombardia l’europarlamentare Piefrancesco Majorino. Sempre per il sondaggio di Bidimedia, questo sarebbe lo scenario se i dem avessero deciso di appoggiare la candidata di Azione e Italia Viva.

Attilio Fontana: 50%

Letizia Moratti: 26%

Un candidato della Sinistra: 14%

Un candidato del M5S: 8%

Un altro candidato: 2,6%

Affluenza 61%

Indecisi: 18%

Se invece dovesse essere siglato un accordo tra Moratti e Majorino, con l’ex sindaca di Milano aspirante vice del candidato del Pd, ecco quale sarebbe il quadro dipinto dal sondaggio.

Attilio Fontana: 50%

Letizia Moratti: 26%

Un candidato della Sinistra: 14%

Un candidato del M5S: 8%

Un altro candidato: 2,6%

Affluenza 61%

Indecisi: 18%

Interessante poi vedere quali sarebbero in Lombardia le percentuali dei vari partiti se si votasse per le politiche.

Fratelli d’Italia: 31%

Partito Democratico: 17,2%

Azione - Italia Viva: 11,8%

Lega: 11,4%

Movimento 5 Stelle: 9%

Forza Italia: 6,9%

Alleanza Verdi e Sinistra: 3,7%

Più Europa: 3,5%

Italexit: 1,4%

Unione Popolare: 1,1%

Noi Moderati: 1%

Italia Sovrana e Popolare: 1%

Un’altra lista: 1%

Affluenza 65%

Indecisi: 20%

B/N: 1,6%

In sostanza, in queste elezioni regionali in Lombardia come candidata Letizia Moratti andrebbe ad aggiungere meno del 4% al potenziale del terzo polo; la sua scesa in campo però avrebbe impedito al Pd di trovare un accordo con Azione e Italia Viva per un candidato condiviso, l’unica formula questa che sembrerebbe poter impensierire il centrodestra.