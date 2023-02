Lo scontro generazionale sull’energia rinnovabile

Di fronte alla crisi energetica europea, i leader politici ed economici in Italia, la terza economia più grande dell’Unione europea, si trovano di fronte a due forze opposte. Da un lato, c’è la paura del cambiamento, che porta i responsabili politici a ricadere su vecchie soluzioni: trivellazioni, nuovi gasdotti e rigassificatori e sforzi per garantirsi gli idrocarburi in Africa e in Medio Oriente. D’altra parte, c’è pressione per l’innovazione da parte dell’industria elettrica e di tutti quei settori della società che vedono questa crisi come un chiaro segnale che l’era dei combustibili fossili sta finendo.

Le opinioni contrastanti dell’establishment politico ed economico dell’Italia rispecchiano le divisioni all’interno della società. L’indagine SWG mostra che il dibattito sulle questioni energetiche si basa raramente su prove concrete, ma piuttosto su pregiudizi e percezioni che sono più legati all’età che all’affiliazione politica. Gli italiani sopra i 55 anni sembrano rimanere bloccati al passato: il 33%, ad esempio, ritiene che l’energia rinnovabile non abbia mai superato il 10% della produzione totale di elettricità dell’Italia. Solo il 7,5% di questa coorte si è avvicinato alla cifra reale: oggi l’Italia produce circa il 40% della sua elettricità da fonti rinnovabili. I giovani sotto i 24 anni sono meglio informati: la quota di coloro che valutano correttamente il contributo delle energie rinnovabili alla produzione di elettricità è tre volte superiore, al 22%.

Gli italiani sopra i 55 anni sembrano aver dimenticato la tradizione del paese nelle energie rinnovabili. Pochi ricordano le turbine idroelettriche d’avanguardia che, dall’inizio del XX secolo, alimentavano le centrali elettriche in acciaio di Sesto San Giovanni con acqua che scorreva dalle Alpi; o Larderello, la prima centrale geotermica del mondo, in Toscana. Allo stesso modo, poche persone sembrano sapere che l’Italia è un leader mondiale nell’energia solare, o che la società statale ENEL Green Power è una delle cinque maggiori società nell’energia solare.

Nel 2014, l’Italia ha anche tenuto brevemente il record mondiale nell’uso dell’energia solare, che all’epoca rappresentava l’8% del consumo totale di elettricità del paese. Lo stesso anno, l’Italia è stata tra i primi Stati membri dell’Unione europea a raggiungere gli obiettivi di transizione fissati dall’UE per il 2020, e lo ha fatto ben prima di tale data. Ma il sondaggio SWG mostra che il 94% degli italiani sopra i 55 anni non lo sa; al contrario, pensano che l’Italia abbia mancato gli obiettivi.

Nonostante questi primi successi, l’Italia è scivolata al 12° posto tra i paesi dell’UE nella produzione di energia rinnovabile. In termini di efficienza, l’Italia guida ancora le grandi economie del continente in termini di energia consumata per unità di PIL, ma il suo vantaggio competitivo si sta riducendo. Nel 1995, l’economia italiana era del 32% più efficiente della media UE; nel 2019, questo margine era sceso all’11%.

Come mostra l’indagine SWG, gli italiani sotto i 35 anni sono più allineati con le realtà tecnologiche del 21° secolo. Sono anche i più informati sulle energie rinnovabili e sono i sostenitori più entusiasti della transizione energetica.

È ancora troppo presto per prevedere come il nuovo governo riconcilierà queste prospettive contrastanti. Per ora, la nostalgia dei combustibili fossili e il desiderio di rallentare la transizione energetica sembrano aver prevalso.

Mentre il piano Marshall, guidato dagli Stati Uniti, promuoveva gli idrocarburi e la motorizzazione dei baby boomer negli anni ’50, il nuovo piano di transizione energetica per costruire sistemi di trasporto, edilizia abitativa e produzione efficienti che siano integrati con la biosfera e l’atmosfera è europeo.

In termini di costo livellato dell’energia (LCE), le energie rinnovabili sono le fonti meno costose disponibili. Il costo maggiore è l’investimento iniziale in infrastrutture.

Naturalmente, la transizione richiede anche materie prime, partner commerciali affidabili per fornirle e capacità industriale di produrre lame, pannelli, unità di controllo e reti. Ma l’Italia ha tutto il necessario per affrontare questa sfida. Essendo il secondo produttore più grande dell’UE, l’Italia non manca di capacità produttiva. E la dipendenza dai metalli e dalle terre rare sarà ridotta con tecnologie di riciclaggio migliorate, un settore in cui anche l’Italia è in prima linea.

La crisi energetica ha evidenziato come i sistemi energetici basati su combustibili fossili creino dipendenza dai produttori di petrolio, che possono quindi ricattare altri paesi minacciando di spegnere il rubinetto. L’Italia sta attualmente tentando di sostituire il gas russo con forniture da paesi instabili, molti dei quali in preda a un violento conflitto. In tal modo, l’Italia potrebbe diventare il nuovo hub per il traffico di gas transmediterraneo, come l’Ucraina era per le consegne di gas dalla Russia all’Europa. È davvero quello che vogliono gli italiani?