Lingotti d’oro rinvenuti a più di mille metri di profondità. Appartengono a un unico Paese

È stata fatta una scoperta senza precedenti in Cina, dove è stato individuato un giacimento d’oro contenente ben 300 tonnellate di materiale prezioso. La scoperta è avvenuta a Pingjiang, nella provincia di Hunan, all’interno del giacimento aurifero di Wangu. Secondo gli esperti si tratta di una delle più rilevanti scoperte degli ultimi anni per volume, valore economico e grado di purezza.

Il giacimento si trova a 1.000 metri di profondità e la notizia non è sensazionale soltanto per la quantità d’oro individuata, ma anche per l’elevata qualità del metallo. Ogni tonnellata di roccia contiene fino a 138 grammi d’oro, un dato che supera di gran lunga la media mondiale, che si aggira intorno agli otto grammi per tonnellata nelle miniere sotterranee. Questo rende il giacimento di Wangu uno dei più importanti e redditizi al mondo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, suscitando l’interesse delle grandi compagnie minerarie internazionali.

L’estrazione è resa possibile grazie ai progressi compiuti nella modellazione geologica 3D, che hanno consentito di individuare oltre 40 filoni collocati a grandi profondità. Le perforazioni attualmente in corso raggiungono già i 3.000 metri, livello al quale si ipotizza la presenza di riserve ancora più abbondanti e potenzialmente decisive per l’economia cinese.

Il valore stimato del giacimento è di circa 83 milioni di dollari. Secondo le autorità di Pechino questa scoperta avrà importanti implicazioni economiche a livello globale, anche perché arriva in un periodo caratterizzato da forte domanda di oro, alimentata dal ruolo di bene rifugio in un contesto segnato da incertezza finanziaria e turbolenze geopolitiche.