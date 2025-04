Life360, cos’è e come funziona l’app per spiare le persone

Come investire in borsa?

Le app di monitoraggio e i sistemi di tutela dei minori sono diventati negli ultimi anni diffusi come mai prima. Se ne possono trovare di ogni tipo, sia su smartphone che su PC e tablet. Ognuna di esse offre funzionalità specifiche che riguardano il blocco di determinati contenuti, il controllo della messaggistica e persino il monitoraggio in tempo reale degli spostamenti tramite GPS.

Se già ti sei informato in merito, molto probabilmente ti sarai imbattuto anche in Life360. Si tratta di una comoda applicazione per smartphone che dà modo di creare dei veri e propri gruppi di condivisione all’interno dei quali è possibile scambiare messaggi, ricevere avvisi riguardanti gli spostamenti di ogni singolo membro e poter vedere la posizione in tempo reale.

Se vuoi saperne di più e informarti meglio su quelle che sono le sue caratteristiche principali, i suoi costi e la gestione della privacy dei dati, leggi questa guida e sarai pronto per decidere se installarla o meno sul tuo telefono.

Cos’è Life360 Come anticipato, Life360 è un’app nata per la condivisione della propria posizione e di quella degli altri utenti che entrano a far parte dello stesso gruppo. Al suo interno sono disponibili diverse funzionalità già conosciute su altri social network, come le chat in tempo reale. È possibile scaricarla sia su Android che su iOS in versione mobile, ma esiste anche l’alternativa desktop per PC Windows. Una volta aver registrato un account e creato una Cerchia, si potrà iniziare a interagire con tutti gli strumenti messi a disposizione dagli sviluppatori.

Come funziona Life360 Ora che hai avuto una prima infarinatura su Life360, è giunto il momento di entrare più nel dettaglio e di scoprire come funziona l’applicazione e quali sono gli strumenti accessibili. Se inizialmente potrebbe sembrarti tutto confusionario e poco intuitivo, vedrai che con un minimo di pratica imparerai presto a gestire ogni singolo tool accessibile tramite qualche tap sullo schermo. Come registrarsi La prima cosa che devi fare, una volta aver scaricato e installato l’applicazione tramite App Store di iOS, Play Store di Android o sito ufficiale del programma, è giunto il momento di registrare il tuo account ed entrare a far parte del mondo di Life360. Al primo accesso, troverai davanti a te il pulsante “Inizia”. Toccalo e inserisci il tuo numero di telefono nel campo indicato, per poi premere su “Continua” e digitare nome, cognome e indirizzo email. Come passaggio successivo, dovrai scegliere una password sicura e infine unirti o creare un nuovo gruppo. Cos’è una Cerchia I gruppi di cui ti abbiamo accennato poco fa vengono chiamati su Life360 Cerchie. Tutti i membri che ne fanno parte hanno accesso a una chat privata, alla condivisione in tempo reale sulla posizione e agli avvisi in caso di spostamenti. Durante l’ultima fase di iscrizione, ti viene chiesto se vuoi unirti a un gruppo esistente o crearne uno nuovo. Nel primo caso, devi fare tap su “Desideri unirti a una cerchia?” e digitare il codice d’accesso, per poi premere su “Invia” ed essere dentro. Se invece sei il primo membro e hai il compito di creare la Cerchia, seleziona l’opzione “Crea una nuova Cerchia”, inserisci il nome e infine scegli “Continua”. Ti verrà mostrato il codice d’accesso da condividere con tutte le altre persone che vuoi entrino a far parte del gruppo privato. Successivamente, tramite “Qual è il tuo ruolo in questa Cerchia” potrai indicare se sei la madre, il padre, un figlio, un amico o altro e poi caricare una foto da associare al tuo account. Infine fornisci i consensi per notifiche push, sensori di movimento, posizione e bluetooth, salva il tuo indirizzo di casa e aggiungi altri luoghi ti interesse tramite il tasto “Aggiungi un altro luogo” (es. scuola, posto di lavoro, cinema ecc.). leggi anche Le 10 migliori app per modificare e ritoccare le foto Come usare Life360 Una volta dentro e con la tua Cerchia attiva, puoi finalmente iniziare ad utilizzare Life360 con tutti i suoi strumenti. La prima schermata che noterai è Posizione, disponibile nella barra inferiore e che ti permette di visualizzare in tempo reale gli spostamenti di tutti gli utenti che hanno attivato la condivisione. C’è anche una dicitura che ti indica da quanto tempo un utente si trova in un luogo, insieme allo stato di carica dello smartphone. Se premi sul nome di una singola persona, hai accesso alla cronologia dei suoi spostamenti e puoi avviare una chat privata tramite l’icona della nuvoletta. Al tempo stesso, puoi disattivare temporaneamente il rilevamento della tua posizione facendo tap sull’icona dell’ingranaggio e poi spostando su OFF la levetta di fianco a “Condivisione della tua posizione”. Hai bisogno di aiuto? Nella pagina Sicurezza c’è il pulsante “Attiva l’avviso di emergenza” che, se premuto, avvierà un timer di 10 secondi dopo il quale ogni altro utente della Cerchia riceverà una richiesta di soccorso con la tua posizione, sia tramite app che tramite SMS. Trovi infine la sezione Guida, da cui puoi ottenere informazioni dettagliate sugli spostamenti, notifiche in caso di frenate improvvise o uso di telefono alla guida, eccessi di velocità e altre azioni sospette al volante.