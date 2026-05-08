Charles Leclerc è il volto F1 della Ferrari dal lontano 2019. Quella appena iniziata è l’ottava stagione con il cavallino rampante e, come le scorse annate, le cose in pista vanno bene ma non benissimo. Il talento è tanto ma non sempre si è sposato con una macchina che, volente o nolente, ha sempre un avversario in quale modo superiore davanti. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per la frustrazione. Possibile vivere un’epopea così lunga nella scuderia più prestigiosa di tutte e non vincere nulla?

Ma fuori dalla pista i discorsi sono altri. L’amore va a gonfie vele con Alexandra Saint Mleux, in una luna di miele che dura da tre anni. La residenza a Montecarlo gli permette di vivere in maniera esclusiva e lussuosa, usufruendo anche di diversi benefici fiscali. E poi ci sono le tanto amate auto e, infine, un vezzo recente buono per consolarsi dai risultati sportivi: uno yacht mozzafiato da 30 metri dal valore di oltre 15 milioni di euro.

Ovviamente, per un monegasco del suo status avere uno yacht tutto per sé non è una novità. E anche lo stipendio gli permette questo ed altro.

Il nuovo yacht di Charles Leclerc è un vero gioiello

Il nuovo sfizio del pilota Ferrari si chiama “Sedici” ed è un autentico concentrato di lusso e tecnologia made in Italy. Leclerc ha appena ritirato il suo nuovo Riva 102’ Corsaro Super nel cantiere di La Spezia della maison appartenente al Gruppo Ferretti, confermando una passione per la nautica che ormai è diventata parte integrante del suo stile di vita. Non si tratta infatti del primo yacht Riva posseduto dal monegasco: prima di questo erano arrivati un Riva 48 Dolceriva e un Riva 82’ Diva.

Il nuovo modello, lungo circa 31 metri, rappresenta una delle punte di diamante della gamma flybridge del marchio ed è stato personalizzato nei minimi dettagli seguendo i gusti del pilota. Il prezzo ufficiale non è stato comunicato, ma le stime di mercato oscillano tra 15 e 18 milioni di euro. Una cifra enorme che però non racconta da sola il livello di esclusività dell’imbarcazione. A bordo trovano spazio arredi Minotti, dettagli firmati Poliform, sistemi audio-video Bang & Olufsen, tessuti di lusso Frette e tableware Christofle, mentre uno dei simboli del progetto è il gigantesco beach club da oltre 35 metri quadrati posizionato a poppa, una vera terrazza privata sul mare.

Anche le prestazioni non passano inosservate, ovviamente. Il Riva 102’ Corsaro Super monta infatti due motori MTU da 2.638 cavalli ciascuno, sufficienti per raggiungere una velocità massima di 28 nodi e una velocità di crociera di circa 24 nodi. Ma mantenere un gioiello del genere costa quasi quanto comprarlo. Solo il carburante può superare facilmente le decine di migliaia di euro per lunghe tratte estive, mentre tra equipaggio, manutenzione ordinaria, assicurazione e ormeggio annuale nei porti esclusivi della Costa Azzurra o di Monaco si possono sfondare tranquillamente i 700.000-1.000.000 di euro all’anno. Un lusso estremo, insomma, adatto solo ai paperoni. E i piloti F1 d’elite, come Leclerc, lo sono.

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Leclerc e la passione per i motori: ecco perché può permettersi uno yacht da 15 milioni e oltre

La vita di Charles Leclerc fuori dalla Formula 1 è ormai quella di una vera superstar globale. Il pilota della Ferrari continua a vivere principalmente nel Principato di Monaco, città dove è nato e cresciuto e che considera ancora oggi il suo rifugio personale lontano dalla pressione mediatica. La sua residenza principale si troverebbe nel cuore di Montecarlo, in una delle zone più esclusive del Principato, ma Leclerc possiede anche altre proprietà tra Europa e Stati Uniti. In Italia ha vissuto a lungo nell’area di Castelvetro di Modena, vicino Maranello e alla sede Ferrari, mentre negli ultimi anni ha investito anche in un appartamento di lusso fronte mare a Miami.

A rendere sostenibile questo stile di vita non c’è soltanto il contratto da pilota Ferrari. Secondo le stime sugli stipendi 2026 della Formula 1, Leclerc percepisce circa 34 milioni di dollari a stagione, equivalenti a quasi 28,9 milioni di euro annui soltanto di salario. Una cifra che lo colloca tra i piloti più pagati al mondo dietro Max Verstappen e il compagno di squadra Lewis Hamilton.

Poi ci sono le sponsorizzazioni, che valgono milioni aggiuntivi ogni anno. Il monegasco è ambassador globale di L’Oréal Paris, collabora con brand internazionali come Giorgio Armani, Ray-Ban ed EA Sports ed è anche volto di APM Monaco, storica gioielleria del Principato. Tra Formula 1, pubblicità e investimenti immobiliari, insomma, Leclerc ha costruito un patrimonio enorme prima ancora di compiere trent’anni. E il nuovo yacht “Sedici” è soltanto l’ultima fotografia di una vita sempre più lontana dalla normalità.