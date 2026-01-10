Il leader dell’AI di Meta ha un consiglio per la Generazione Z. «Dedicatevi al vibe coding»

Alexandr Wang, leader dell’AI di Meta, ha un consiglio per la Generazione Z. Non ostacolare l’evoluzione tecnologica e impegnarsi per stare al passo con i tempi, concentrandosi il prima possibile per acquisire competenze spendibili nel futuro mercato del lavoro. A tal fine, Wang invita i giovanissimi a dedicarsi al cosiddetto vibe coding, che l’esperto vede acquisire un ruolo sempre più importante negli anni a venire. Con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale la professione dei programmatori sarà radicalmente trasformata, per questo motivo i ragazzi appassionati farebbero bene a cambiare l’approccio e tenere conto delle nuove esigenze.

Il vibe coding è il settore su cui puntare, cercando di diventare esperti prima che diventi predominante, così da avere una base di partenza solida per apportare innovazioni e un ruolo di privilegio nel settore. Alexandr Wang, nel corso dell’evento Meta Connect, ha usato un paragone piuttosto ambizioso ma altrettanto efficace per far comprendere l’importanza attuale del vibe coding. Secondo l’esperto, in particolare, ci troviamo in un momento analogo a quello che ha preceduto la rivoluzione dei Pc tra la fine degli anni ‘70 e i primi anni ‘80.

Le persone più lungimiranti, i giovani che si sono dedicati alla conoscenza e all’esplorazione delle nuove macchine, hanno di fatto costruito una strada di successi. Tra gli esempi più eclatanti, niente meno che Bill Gates e Mark Zuckerberg, i quali si sono assicurati un impressionante vantaggio competitivo nella nuova economia. Il “personal computer della nostra epoca” è proprio l’intelligenza artificiale generativa nell’opinione di Wang. Ciò riguarda anche, e soprattutto, la programmazione.

Alexandr Wang è una mente particolarmente brillante, con una preparazione ferrata sull’intelligenza artificiale, pertanto è doveroso dare spazio ai suoi suggerimenti in materia. Nel 2016 ha co-fondato Scale AI, una compagnia di annotazione dei dati che aiuta le aziende con l’IA e il machine learning. È stato Ceo della compagnia fino al giugno 2025, quando è stata acquisita per il 49% da Meta ed è passato nella società di Mark Zuckerberg come chief officer per l’intelligenza artificiale.

La scelta di rivolgersi a giovani non è certo casuale, perché lo stesso Wang ha saputo coltivare le proprie passioni e ambizioni molto precocemente. Non a caso, è stato fino all’anno scorso il più giovane miliardario self-made di tutto il mondo. Così, si rivolge direttamente alla Generazione Z, soprattutto ai più piccoli che rientrano in questa categoria, con un invito a prendere in mano le redini del proprio futuro in modo consapevole.

Il mondo della programmazione, in particolare, sarà davvero rivoluzionato dall’intelligenza artificiale. Ai programmatori di domani non sarà richiesto di padroneggiare linguaggi come Python, C++ o JavaScript, non soltanto almeno. La capacità di dialogare con i vari modelli di IA sarà invece essenziale, poiché la stessa sarà al centro della programmazione. Il cosiddetto vibe coding è infatti un approccio alla programmazione basato sull’intelligenza artificiale, che crea il codice secondo le istruzioni fornite dal professionista, che usa un dialogo naturale e quotidiano.

Il nuovo lavoro dei programmatori

Erroneamente, questo metodo viene spesso presentato come un’alternativa che rende la programmazione accessibile a tutti, ma ciò è vero soltanto in un contesto amatoriale e senza pretese. Lo stesso Wang ha avvertito i futuri programmatori, spiegando loro che la professione non sarà meno difficile né meno rilevante, ma soltanto differente. Per riuscire a indirizzare l’intelligenza artificiale, apportare modifiche e partecipare allo sviluppo sarà necessaria una preparazione tecnica non indifferente.

Il professionista umano acquisirà una posizione più strategica, ma essenziale nel dialogo creativo con l’intelligenza artificiale generativa, senza contare che sarà comunque sempre necessario intervenire personalmente sulle stringhe di codice per correggere errori, apportare modifiche o miglioramenti e così via. IA e professionisti dovranno quindi imparare a un lavoro combinato, dove la tecnologia è più vicina a un collaboratore piuttosto che a un assistente.