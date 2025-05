Le università più antiche in Italia e nel mondo

Quali sono le università più antiche nel mondo? E in Italia?

Delle circa 25.000 università sparse sul territorio globale ce ne sono alcune che vantano una storia antichissima e che hanno raggiunto un certo prestigio anche grazie a una continuità nelle attività davvero lunga nel tempo.

Il nostro Paese sfoggia al secondo posto mondiale l’Università di Bologna, la più antica d’Italia. E quali sono gli altri atenei che raccontano una storia millenaria? Padova, Firenze, Napoli sono tra le città che ospitano università dalle origini ormai lontane e che fanno del nostro Paese uno dei più importanti a livello storico per l’attività universitaria.

Leggendo la classifica mondiale, invece, può sorprendere che l’ateneo più antico di tutti non si trovi in Europa. Non solo città note come Oxford, Cambridge, Parigi ospitano istituti dalle origini remote. Tra le università più antiche del mondo ci sono anche atenei meno conosciuti ma dalla storia affascinante.

Università più antiche in Italia, quali sono? Per poter apprezzare ancor meglio gli studi che si intraprenderanno all’Università è bene conoscere la storia del proprio ateneo, alcuni di essi sono tra i più antichi in Italia. Ecco le 10 università più antiche della nostra penisola.

1. Università di Bologna, 1088 Fondata come Scuola nel 1067 ma come Università nel 1088 Bologna è l’Università più antica d’Italia e d’Europa e sorse per spontanea iniziativa di un gruppo di studenti. Per la sua antichità l’Università di Bologna si fregia del motto Alma mater studiorum che vuol dire “Madre e nutrice degli studi”. Da sempre Bologna ha attirato l’attenzione di migliaia di studenti da tutta l’Europa e non solo. Qui studiò lo stesso Francesco Petrarca e Niccolò Copernico. Grande polo universitario anche nell’Umanesimo e Rinascimento, Bologna poté vantare tra i suoi studenti anche Leon Battista Alberti e non solo. Sono numerosi gli insegnanti che hanno segnato la storia della letteratura italiana. Dal primo premio Nobel per la Letteratura italiano Giosuè Carducci, il quale insegnò in quelle stesse aule in cui lo avrebbe ascoltato Giovanni Pascoli allo scrittore e docente di semiologia Umberto Eco.

2. Università di Padova, 1222 Al secondo posto in Italia e al quinto in Europa c’è l’Università di Padova, nata dalla secessione di alcuni studenti e docenti dall’università di Bologna nel 1222. L’inizio del 1300 fu il suo periodo di massimo splendore. In quegli anni, studenti da tutta Europa venivano a studiare a Padova per la fama dei suoi docenti e per la vicinanza con Venezia. Fu proprio grazie a Venezia che l’Università di Padova crebbe costantemente in prestigio e dimensioni, grazie alla direzione dei dogi veneziani. Qui insegnarono Galileo Galilei e Nicolò Copernico, mentre nel Seicento a Padova insegnarono Carlo Goldoni e Ugo Foscolo. Ed è sempre a Padova che nel 1678 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia fu la prima donna al mondo a ricevere la laurea.

3. Università di Napoli Federico II, 1224 L’Università di Napoli Federico II ha un ruolo fondamentale nella storia dell’istruzione non solo italiana ma del mondo. Terza università più antica in Italia, sesta in Europa, l’università fondata da Federico II, detto Stupor Mundi, è la prima università pubblica e statale al mondo. Il sovrano si adoperò in prima persona affinché i suoi sudditi non dovessero sopportare lunghi e costosi viaggi per poter studiare. L’Università di Napoli nacque con l’intento dichiarato di formare la classe dirigente del futuro. E L’Università ha mantenuto nei secoli il suo prestigio. Qui si recavano in visita Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca. L’Università ospitò numerosi letterati e scienziati francesi a seguito della Rivoluzione francese. Dopo le due guerre mondiali che videro il declino di tutti gli Atenei italiani, nel dopoguerra l’Università di Napoli tornò a fiorire: con studenti di ogni classe sociale.

4. Università di Siena, 1240 Come settima università più antica d’Europa e quarta più antica in Italia troviamo l’Università di Siena, prima università nata per decisione Comunale. I cittadini di Siena del 1240 affittavano le loro case agli studenti per pagare una tassa all’Università per pagare i docenti. L’università ha continuato a investire nella formazione dei docenti e nella ricerca, ma durante le conquiste napoleoniche lo Studio senese venne chiuso e fu necessario attendere la Restaurazione per la riapertura. La città ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla propria università, tanto che 1892, quando il ministro della Pubblica Istruzione Ferdinando Martini propose la soppressione dei piccoli atenei italiani fu solo grazie ai massicci scioperi di commercianti e istituzioni cittadine che l’Università di Siena riuscì a salvarsi, rimanendo oggi un importante polo culturale.

5. Università di Macerata, 1290 Fondata nel 1290, l’Università di Macerata presentava inizialmente alcuni corsi in diritto, diventano la nona università più antica d’Europa. L’inaugurazione ufficiale ci fu solo nel 1540 in presenza di Papa Paolo III con la facoltà di Teologia di Macerata, che all’epoca infatti una delle più prestigiose esistenti. Con la nascita del Regno d’Italia, il crescente laicismo portò alla chiusura della facoltà di Teologia e all’ampliamento di quella di Giurisprudenza. Per quanto non sia tra le più famose, a oggi l’Università di Macerata è sicuramente una delle più autorevoli con un sistema bibliotecario che vanta oltre 600.000 volumi con alcune opere risalenti al XVIII secolo.

6. Università La Sapienza, 1303 Una delle Università più note e apprezzate nel mondo, l’Università La Sapienza di Roma si colloca al 12° posto in Europa e al sesto in Italia. La Sapienza fu fondata nel 1303 da papa Bonifacio VIII. Ma è con un altro de’ Medici che l’Università fiorisce, Leone X figlio di Lorenzo. Egli diede un forte impulso allo sviluppo universitario, favorendo soprattutto gli studi di anatomia. Un secolo dopo fu fondata la biblioteca Alessandrina, arricchita da antichi testi e volumi da tutto Oriente. Fino a metà del 1800 La Sapienza rimase sotto l’influenza del potere politico e religioso e solo con l’Unità d’Italia e l’esautorazione dei chierici da ingerenze politiche l’Università di Roma riuscì ad ottenere una certa autonomia. Numerosi sono i Nobel che hanno studiato o insegnato alla Sapienza tra questi Enrico Fermi, Emisio Segrè, Franco Modigliani e il recente nobel per la Fisica Giorgio Parisi.

7. Università di Perugia, 1308 Il progetto di dotare la fiorente città perugina di un’Università iniziò nel 1285 e fu portato a compimento nel 1308 con il riconoscimento papale da parte di Clemente V (13° università più antica in Europa). Per secoli l’università dovette lottare con l’ingerenza del clero e solo tra il ’600-’700 poté dirsi libera e autogestita, nonostante la restaurazione non aiutò a mantenere tale posizione a lungo. Oggi l’Università di Perugia è libera, indipendente e proiettata verso il futuro.

8. Università di Firenze, 1321 Riconosciuta solo nel 1321 come Università, Firenze può vantare la fondazione della scuola imperale nell’825 d.C, divenendo anche capitale del Regno d’Italia, con scuole di diritto, retorica e arti liberali. Scuole volute dall’Imperatore Lotario I. Ma, come Pisa, l’Università fiorisce con l’ascesa dei Medici, difatti durante il dominio di Cosimo I de’ Medici crebbe il numero delle cattedre e furono incentivati l’insegnamento e l’esercizio della medicina; in aggiunta, la ricerca scientifica e letteraria venivano portate avanti anche dalle accademie della Crusca e del Cimento (prima associazione scientifica a d utilizzare il metodo sperimentale galileiano in Europa). L’università di Firenze è la 14° università più antica d’Europa.

9. Università degli Studi di Camerino, 1336 La data tradizionale della fondazione dell’Università di Camerino (Marche) risale al 1336 quando papa Benedetto XII la riconobbe (15° università più antica in Europa). Pur non essendo forse tra le più famose, l’Università di Camerino vanta uno dei più antichi corsi di farmacia in tutta Italia, istituito nel 1824 all’interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

10. Università di Pisa, 1343 Sebbene fu fondata probabilmente nell'XI secolo, Pisa fu riconosciuta come Università solo nel 1343 tramite una bolla papale di Clemente VI, che le riconosceva alcuni privilegi (con questa data diventa la 16° università più antica in Europa). Qui inizialmente furono istituiti gli insegnamenti di teologia, diritto civile, diritto canonico e medicina. L'Università di Pisa divenne però fiore all'occhiello nel '500 grazie alla famiglia Medici. Con lo Statuto del 1545 Cosimo I migliorò la qualità della didattica, rendendo l'ateneo pisano uno dei più importanti d'Europa per l'insegnamento e la ricerca. Grazie a Cosimo I fu istituita una cattedra di botanica e tra il 1543 e 1544 il primo orto botanico al mondo. Ed è sempre l'università di Pisa che può vantare prima tra i suoi studenti e poi come docente di matematica Galileo Galilei, considerato universalmente come il fondatore della scienza moderna e del moderno metodo sperimentale.

Quali sono le università più antiche del mondo? Secondo una classifica stilata da uno studio di Oxford, ecco quali sono gli atenei sparsi nel mondo che possono vantare una storia antichissima e davvero millenaria. Dal Marocco all’Egitto fino all’Europa, le 10 più antiche università del mondo.

1. Università di Al Quaraouiyine L’ Università di Al Quaraouiyine a Fez, Marocco, è la più antica istituzione educativa esistente, ininterrottamente attiva e la prima al mondo a rilasciare titoli di studio, secondo l’UNESCO e il Guinness dei primati. L’istituzione è stata incorporata nel moderno sistema universitario statale marocchino nel 1963. L’insegnamento presso l’Università di Al Quaraouiyine si concentra sulle scienze religiose e giuridiche islamiche, con particolare attenzione alla grammatica/linguistica araba classica e al diritto malikita. L’insegnamento si svolge con gli studenti seduti in semicerchio attorno a uno sceicco, che li invita a leggere sezioni di un testo, pone loro domande e spiega i punti più difficili. L’università è aperta a uomini e donne. L’università fu fondata, insieme a una madrasa annessa, un tipo specifico di scuola religiosa o college per lo studio della religione islamica, da Fatima al-Fihri, figlia di un ricco mercante nell’859. Fatima promise di spendere la sua eredità per la costruzione di una moschea adatta alla sua comunità.

2. Università di Bologna La seconda università più antica del mondo è l’Università di Bologna, fondata nel 1088 a Bologna, in Italia. Essendo la più antica università d’Europa e la prima istituzione universitaria in assoluto a rilasciare titoli accademici, ha svolto un ruolo di grande influenza nello sviluppo dei moderni sistemi giuridici e scientifici.

3. Università di Oxford L’Università di Oxford è la terza università più antica del mondo, fondata nel XII secolo a Oxford, in Inghilterra. Con un’eredità prestigiosa, è oggi un rinomato centro di apprendimento globale. Essendo un’università collegiale, le sue funzioni principali sono suddivise tra 44 college in cui gli studenti vivono e lavorano. I college più antichi – University College, Merton College e Balliol College – furono tutti fondati tra il 1249 e il 1264. Tuttavia, il college più recente, il Reuben College, è stato fondato solo nel 2019, a dimostrazione di come l’università abbia continuato a crescere e prosperare nel corso dei secoli. L’università ha dato un contributo significativo in molti campi e ha formato ex studenti illustri, da Oscar Wilde e Sir Walter Raleigh, a Dame Josephine Barnes (la prima presidente donna della British Medical Association), 30 primi ministri del Regno Unito e persino Hugh Grant!

4. Università di Salamanca La quarta università più antica del mondo è l'Università di Salamanca, fondata nel 1134 a Salamanca, in Spagna. Gode di una reputazione inconfondibile come la più antica università del mondo ispanico e ha svolto un ruolo fondamentale nella diffusione del sapere durante il Rinascimento. Oltre a essere una delle migliori università d'Europa, è famosa anche per le sue meraviglie architettoniche, come la sua elaborata facciata plateresca. È anche nota per essere stata l'alma mater del famoso poeta e astronomo Fray Luis de León, che iniziò a studiare Diritto Canonico nel 1541 a soli 14 anni. Numerosi sono i tributi al poeta e astronomo presenti nel campus, tra cui una grande statua e un'aula ben conservata dove insegnò negli anni Settanta del Cinquecento.

5. Università di Parigi L’Università di Parigi è la quinta università più antica del mondo, fondata intorno al 1150 nella capitale francese. L’università è rinomata per essere stata un centro di cultura medievale e conserva il suo status di simbolo di ricerca intellettuale. Nel Medioevo fu un pioniere negli studi di teologia e filosofia. Introdusse anche alcune strutture educative che si sono diffuse in tutto il mondo e rimangono tradizioni ancora oggi, come i dottorati di ricerca! Inoltre, l’università ha formato tre Papi, undici presidenti francesi e circa 50 capi di governo.

6. Università di Cambridge La seconda università più antica del Regno Unito è l’Università di Cambridge. L’università fu fondata nel XIII secolo a Cambridge, in Inghilterra. Nel corso dei secoli, ha avuto una rivalità amichevole con l’Università di Oxford e, dal 1829, le due università partecipano a una regata annuale. Anche l’Università di Cambridge ha apportato contributi significativi in ​​molti campi: ad esempio, Francis Crick ha completato il suo dottorato di ricerca presso questa università prima di ricevere il premio Nobel per aver scoperto la struttura del DNA. Come l’Università di Oxford, anche l’Università di Cambridge ha un sistema universitario ed è suddivisa in 31 college. Rimane una fonte di ricerca rinomata e un contributo fondamentale al progresso scientifico, letterario e artistico.

7. Università di Al-Azhar L’Università di Al-Azhar è una delle più antiche università islamiche del mondo, sebbene abbia ottenuto lo status di università solo nel 1961. Fu fondata nel 970 d.C. al Cairo, in Egitto, e da allora ha avuto una grande influenza sulle tradizioni religiose e intellettuali. Prima del 1961, Al-Azhar era classificata come madrasa , ovvero un centro di istruzione superiore. Dopo essere stata prevalentemente definita un’università religiosa, corsi laici come Economia, Commercio, Ingegneria e Medicina furono introdotti per la prima volta quando Al-Azhar ottenne lo status di università nel 1961.

8. Università di Padova L’Università di Padova fu fondata nel 1222 a Padova, in Italia, e conserva la reputazione di centro leader per la formazione medica grazie al ruolo di primo piano svolto nel progresso della conoscenza scientifica nel periodo rinascimentale. L’università è molto prestigiosa e ha numerose collaborazioni con altre istituzioni in tutto il mondo per agevolare i programmi di scambio studentesco.

9. Università di Montpellier L'Università di Montpellier fu fondata nel 1289 a Montpellier, in Francia, ed è particolarmente nota per il suo contributo al campo della formazione medica. La sua facoltà di Medicina è la più antica scuola di medicina al mondo ancora in funzione. La scuola era famosa per le sue discussioni sulla peste nera del XIV secolo, incentrate sulle teorie di Galeno sui miasmi e sull'ingresso della malattia nel corpo attraverso i pori. Montpellier continua a essere un centro di rinomata importanza per la ricerca e l'indagine scientifica.