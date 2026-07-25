Quante volte ti è capitato di dover fare un regalo a una persona cara ma non sapere nemmeno da dove partire? Inizi a pensare alle vostre ultime conversazioni per captare qualche bisogno, scrolli tra le piattaforme di e-commerce e i siti online in cerca della giusta ispirazione, giri per negozi aspettando che ti si illumini la lampadina.

Dopo ore e ore passate a cercare un regalo, non trovi niente che ti convinca veramente e finisci per comprare la prima cosa che ti passa davanti. E spesso, alla fine la persona che lo riceve non è davvero contenta. C’è un rimedio? Fortunatamente sì, parliamo delle gift card. Si tratta di buoni acquisto del valore da te selezionabile che dà modo direttamente all’altra persona di scegliersi un regalo.

La cosa più bella delle gift card è che si adattano a qualsiasi budget e a qualsiasi rapporto. Che si tratti di un piccolo pensiero da 20 euro o di un contributo importante per una lista nozze, esiste sempre un taglio adatto.

Tu di fatto gli dai i soldi per un negozio o un provider, lasciando al festeggiato la possibilità di fare l’acquisto che desidera. Non sai quale acquistare? Cerchi quella più vantaggiosa? Sei nel posto giusto. In questa guida, ti elenchiamo le migliori gift card da prendere per ogni tipo di occasione, dal compleanno al Natale, passando per lauree, matrimoni, pensionamenti o semplici pensieri tra amici o colleghi.

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1. Amazon

Il buono regalo di Amazon resta la gift card più versatile in assoluto, in quanto copre praticamente ogni categoria merceologica. Può andar bene per elettronica, casa, libri, giocattoli, abbigliamento e molto altro. Il che lo rende adatto a qualsiasi tipo di destinatario.

Sul sito ufficiale di Amazon il taglio è completamente personalizzabile, da un minimo di 0,15 euro fino a un massimo di 5.000 euro. E il credito non ha una scadenza a breve termine.

Si acquista online, tramite app o in formato fisico presso tabaccherie, edicole, librerie e supermercati. È la scelta perfetta per chi non conosce bene i gusti del destinatario. Una gift card da 20-25 euro è perfetta per un regalo di cortesia, più di 100 euro è la scelta giusta per una lista nozze o un regalo aziendale, magari da abbinare a un biglietto scritto a mano per renderlo più personale.

2. Apple

Anche Apple offre le sue gift card, regalo ideale per chi già possiede iPhone, iPad, Mac o Apple Watch. Sul sito ufficiale dell’OEM di Cupertino trovi disponibili tagli fissi da 25, 50 o 100 euro senza scadenza.

Il credito riscattato si può spendere su App Store, iTunes, Apple Music, Apple TV, iCloud+ e per acquistare prodotti o accessori su apple.com o negli Apple Store fisici.

È un regalo molto apprezzato tanto per i compleanni quanto per le lauree di studenti e professionisti, oltre che per chi vuole semplicemente rinnovare un abbonamento streaming senza pensieri. Anche in questo caso, un taglio da 25 euro è perfetto per un pensiero via app o abbonamenti, quello da 100 euro è l’ideale per un contributo più sostanzioso verso un nuovo dispositivo.

3. Zalando

Se il festeggiato è un amante della moda ma non vuoi rischiare di comprare un capo d’abbigliamento della taglia sbagliata, allora una gift card di Zalando è la scelta perfetta.

Sul sito ufficiale della piattaforma i buoni partono da 5 euro, con importo personalizzabile, sia in formato fisico sia digitale. Ogni carta regalo resta valida 5 anni dal momento dell’acquisto, un vantaggio non da poco rispetto ad altre gift card.

Può venire usata per migliaia di brand che vanno dallo streetwear al lusso accessibile. Parliamo di un’ottima idea per compleanni, feste e regali di gruppo tra colleghi. I tagli medi vanno da 25 a 100 euro e coprono comodamente il costo di un capo o di un accessorio.

4. Ikea

La gift card perfetta per chi si trasferisce in una nuova casa è una carta regalo di Ikea. Come si può leggere nelle condizioni ufficiali dell’azienda svedese, le carte digitali vengono inviate via email e sono utilizzabili sia online sul sito sia nei negozi fisici in tutta Italia.

Hanno una validità di 12 mesi dal momento dell’acquisto. I tagli più diffusi vanno da 25 a 100 euro, ma è possibile combinarne anche più di una nello stesso acquisto. Può essere un’ottima idea regalo per chi deve sposarsi o chi sta arredando casa.

5. PlayStation Store

Per gli appassionati di videogiochi in possesso di una PS5 o di una PS4, la gift card del PlayStation Store è sempre una scelta azzeccata. Queste carte regalo sono disponibili in diversi tagli fissi, dai 10-20 euro fino a 50-100 euro e si riscattano con un codice di 12 cifre direttamente su console, app o browser.

Hanno una validità di 2 anni e sono cumulabili per l’acquisto di giochi digitali, DLC, abbonamenti PlayStation Plus e valute di gioco come i V-Bucks di Fortnite.

Un taglio da 20-25 euro è la scelta giusta per un regalo di compleanno, mentre 50-100 euro permettono di coprire la spesa di un titolo tripla A o mesi di abbonamento per un tuo caro.

6. Decathlon

Sul sito di Decathlon la carta regalo è tra le più flessibili sul fronte del prezzo. L’importo è infatti personalizzabile da 10 a 500 euro, sia in formato digitale sia fisico. Quest’ultimo va ritirato o consegnato a mano direttamente in negozio.

Ha una validità di 24 mesi e può venire usata sia online sia in qualsiasi punto vendita Decathlon, cumulando fino a un massimo di 9 carte per ordini online e ben 30 in negozio.

È la scelta ideale per chi pratica sport, dal running al padel, ed è un regalo perfetto anche per occasioni importanti come lauree o pensionamenti.

7. Sephora

Le carte regalo Sephora sono un grande classico per chi ama il trucco e la skincare. Sul sito ufficiale del brand c’è la e-gift card disponibile in formato digitale che si acquista nei tagli fissi da 20, 40 o 80 euro, con validità di 12 mesi dal momento dell’acquisto.

È possibile utilizzarla sia online sia in tutti i Beauty Store Sephora in Italia. Un taglio da 20 euro sarà parecchio apprezzato per un pensierino tra amiche, mentre quello da 80 euro è la scelta migliore per un regalo più importante in occasione di compleanni o festività come il Natale, magari abbinato a un piccolo omaggio scelto di persona in negozio.