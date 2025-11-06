Le migliori 10 azioni europee per rendimento da dividendo

Negli ultimi mesi i mercati europei hanno evidenziato un rallentamento generalizzato. L’indice STOXX Europe 600 ha chiuso in calo dell’1,10%, un segnale di cautela dovuto alle prese di profitto e all’incertezza politica che sta attraversando l’Europa.

In un clima di crescente volatilità, molti investitori stanno riscoprendo le azioni a dividendo come soluzione strategica. Questi titoli offrono un duplice vantaggio: una fonte di reddito costante attraverso i dividendi e la possibilità di beneficiare dell’apprezzamento del capitale nel lungo periodo. In pratica, rappresentano un punto di equilibrio tra difesa e rendimento.

Tra i titoli europei che si distinguono per solidità finanziaria e affidabilità nella distribuzione dei dividendi troviamo: [...]