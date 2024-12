Le due facce economiche dell’India: la crescita continua o rallenta?

L’India continua a correre e si candida a diventare la prossima potenza economica globale della quale, forse, non potremo fare a meno. C’è però discordanza sul ritmo tenuto da Delhi.

Da un lato troviamo fonti, come l’Economist, che sottolineano la cavalcata trionfale del Paese più popoloso al mondo guidato da Narendra Modi, e che spiegano come, da qui ai prossimi anni, il gigante asiatico potrebbe potrebbe presto superare il Giappone e diventare la seconda forza del continente (in attesa, chissà, di un ulteriore slancio globale). Sul fronte opposto, invece, ci sono fonti – per esempio la Bbc – che definiscono sì quella indiana come l’economia più in rapida crescita del pianeta, ma fanno notare anche che starebbe perdendo slancio.

Gli ultimi dati sul pil, del resto, dipingono un quadro un po’ sconfortante se lo confrontiamo con le previsioni della Reserve Bank of India (RBI). Già, perché pare che tra luglio e settembre l’economia indiana sia crollata al minimo da sette trimestri a questa parte, registrando una crescita del 5,4%: una cifra teoricamente eccellente ma lontana dal 7% auspicato dalla RBI. [...]