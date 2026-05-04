C’è una data cerchiata in rosso nei calendari di molti piccoli investitori italiani: l’ultimo trimestre del 2026. Perché entro quella data il consiglio di amministrazione di Eni potrebbe deliberare un dividendo straordinario, in aggiunta al dividendo ordinario già annunciato. Non è una promessa, sia chiaro. È una clausola, una condizione, un «se». Ma è il tipo di «se» che vale la pena capire bene.

La notizia è circolata a marzo, dopo il Capital Markets Update 2026-2030 presentato da Eni il 19 marzo scorso. In molti l’hanno letta di sfuggita, tra un titolo e l’altro. Eppure nasconde una logica abbastanza precisa: Eni ha legato una parte della remunerazione agli azionisti all’andamento reale dei mercati energetici, con soglie definite e meccanismi pubblici. Non è marketing, è un impegno scritto nei documenti assembleari.

Conviene quindi andare oltre il titolo della notizia e vedere come funziona davvero il meccanismo, numeri alla mano. Anche perché le sensitivity sono pubbliche, e fare i conti è più semplice di quanto sembri. [...]