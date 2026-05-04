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Le azioni Eni stanno per regalarti soldi. Ma solo se il petrolio fa una cosa precisa

Gerardo Marciano

4 Maggio 2026 - 14:57

Eni potrebbe pagare un dividendo extra nel 2026, ma solo se petrolio, gas o margini di raffinazione supereranno soglie precise. Ecco come funziona il meccanismo.

Le azioni Eni stanno per regalarti soldi. Ma solo se il petrolio fa una cosa precisa

C’è una data cerchiata in rosso nei calendari di molti piccoli investitori italiani: l’ultimo trimestre del 2026. Perché entro quella data il consiglio di amministrazione di Eni potrebbe deliberare un dividendo straordinario, in aggiunta al dividendo ordinario già annunciato. Non è una promessa, sia chiaro. È una clausola, una condizione, un «se». Ma è il tipo di «se» che vale la pena capire bene.

La notizia è circolata a marzo, dopo il Capital Markets Update 2026-2030 presentato da Eni il 19 marzo scorso. In molti l’hanno letta di sfuggita, tra un titolo e l’altro. Eppure nasconde una logica abbastanza precisa: Eni ha legato una parte della remunerazione agli azionisti all’andamento reale dei mercati energetici, con soglie definite e meccanismi pubblici. Non è marketing, è un impegno scritto nei documenti assembleari.

Conviene quindi andare oltre il titolo della notizia e vedere come funziona davvero il meccanismo, numeri alla mano. Anche perché le sensitivity sono pubbliche, e fare i conti è più semplice di quanto sembri. [...]

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