Le nove linee guida dell’investimento

Vuoi iniziare a investire ma non sai come? In questo articolo, gli esperti di XTB - broker regolamentato, quarto al mondo per numero di clienti attivi - hanno riassunto nove linee guida per approcciarsi agli investimenti in modo consapevole.

Sviluppa un piano d’investimenti sulla base dei tuoi obiettivi

Se desideri sviluppare una solida strategia d’investimento, esamina le tue condizioni finanziarie in modo oggettivo e concreto. Stabilire un budget può aiutarti a tenere traccia delle tue uscite e determinare quanto puoi mettere da parte per investire.

Rivedi la tua strategia d’investimento su base regolare, soprattutto se c’è un movimento significativo del mercato o se le tue condizioni finanziarie cambiano (ad esempio se ottieni un aumento o le tue spese si incrementano) e devi apportare delle modifiche necessarie.

leggi anche Indicatori tecnici: quali sono e come scegliere la giusta combinazione

Valuta come ti senti riguardo all’assunzione di rischi

A causa dei rischi, alcuni dei tuoi investimenti potrebbero non funzionare come avevi sperato.

La regola generale è che il rendimento potenziale aumenta con il rischio. Si possono usare diverse strategie per ridurre il rischio, ma prima dovresti determinare quanto sei disposto a tollerare. Per dirla in altro modo, devi decidere quanto del tuo investimento sei disposto a perdere se qualcosa va storto.

Poiché le diverse classi di attività si comportano in modo diverso, gli strumenti in cui scegli d’investire determineranno in gran parte il livello di rischio. Ad esempio, mentre si ritiene che le obbligazioni siano meno volatili delle azioni, le azioni spesso le sovraperformano. Le criptovalute invece, essendo molto volatili, comportano maggiori rischi e possibili ricompense.

Mantieni una sufficiente diversificazione di portafoglio

La regola è una: non mettere tutte le uova nello stesso paniere, mai.

Per ridurre il rischio, la diversificazione del portafoglio è una strategia fondamentale nell’investimento. Il tuo portafoglio dovrebbe essere costruito in base al tuo livello di tolleranza al rischio. Ad esempio, nel caso di un’elevata avversione al rischio, il tuo portafoglio dovrebbe contenere più obbligazioni che azioni e nessuna criptovaluta. Ricorda di aggiustare frequentemente il tuo portafoglio per mantenerlo in linea con la tua tolleranza al rischio perché l’ambiente macroeconomico è soggetto a cambiamenti.

Seleziona i prodotti finanziari in base alle tue esigenze

La maggior parte delle volte, devi selezionare un intermediario per iniziare a investire. I beni d’investimento (come azioni, obbligazioni, quote di fondi d’investimento, cripto-asset, ecc.), le commissioni e i servizi offerti dalle varie aziende possono variare.

La scelta dell’intermediario finanziario a cui affidarsi, per la propria formazione e per gli investimenti, è fondamentale: scegliere un broker regolamentato e riconosciuto a livello globale come XTB, ti permette di accedere a una formazione completa e gratuita, oltre al beneficiare di maggiore sicurezza rispetto a istituzioni non regolamentate.

Riduci i costi d’investimento e gli obblighi fiscali

Come accennato in precedenza, potresti essere addebitato in modo diverso per i servizi di varie attività d’investimento. I tuoi guadagni saranno maggiori se le commissioni sono inferiori, ma tieni presente che ci sono altri fattori da considerare quando si seleziona un’attività d’investimento.

Utilizza le agevolazioni fiscali sugli investimenti se il tuo sistema legale lo consente.

Utilizza misure di salvaguardia per ridurre la probabilità di perdite

Usa altre strategie di riduzione del rischio oltre a diversificare il tuo portafoglio. Usa ordini stop-loss o take-profit e, se non sei sicuro del tuo acume finanziario, considera l’utilizzo di servizi che potrebbero essere di aiuto (come consulenti).

Considera con cautela le informazioni che ti vengono fornite

Assicurati di aver scelto saggiamente le tue fonti informative. Assicurati che i media che segui sui social siano affidabili. Gli influencer finanziari e alcune pubblicazioni con una reputazione inferiore possono essere motivati ​​a manipolare i fatti. Inoltre, gli utenti di forum e social media possono avere obiettivi diversi dai tuoi, come ad esempio cercare di fare soldi a spese dei propri sostenitori. Ad esempio, la promozione di determinati asset da parte di queste figure pubbliche potrebbe essere un indizio di uno schema di pump and dump.

Ricorda che se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, è probabilmente così.

Il segreto è la conoscenza

C’è sempre qualcosa che puoi imparare sugli investimenti o sui mercati finanziari che potrebbe esserti utile, non importa chi sei o cosa fai. Investi continuamente nella tua formazione e non smettere mai d’imparare.

Tieni sotto controllo le tue emozioni

I mercati possono essere volatili, ma non così irregolari come le notizie che li circondano. Impedisci alle tue emozioni di compromettere il tuo giudizio e la tua analisi. E procedi con cautela.

Ricorda sempre di considerare i rischi

Si prega di notare che le informazioni o le ricerche basate su dati storici non garantiscono prestazioni o risultati futuri. Qualsiasi opinione, ricerca, analisi, prezzi o altra informazione fornita sotto il titolo di commento generale del mercato non costituisce consiglio d’investimento. Investire è rischioso.