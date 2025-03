5 app che occupano più memoria da eliminare immediatamente

Gli smartphone che oggi abbiamo a disposizione sono dispositivi incredibili che permettono di fare praticamente di tutto. Hanno, però, quasi sempre due problemi: il primo è la durata della batteria. Il secondo è la mancanza di spazio. Spazio che, nella maggior parte dei casi, viene occupato da app che, a ben vedere, potrebbero essere superflue, inutili o addirittura pericolose. Scopriamo le 5 che occupano più memoria e che dovremmo sbrigarci a eliminare.

Le 5 app che occupano più spazio

Al primo posto tra le app più pesanti troviamo quelle di messaggistica istantanea come WhatsApp e Telegram. Non tanto per la dimensione dei programmi, bensì perché memorizzano in automatico file audio, video e immagine che vanno a intasare la memoria.

Attenzione anche a Spotify, l’app musicale più scaricata al mondo. Anche in questo caso sono i file scaricati e le playlist offline a fare la differenza. Oltre ai dati accumulati nella cache degli ascolti.

Un’altra app che, se non utilizziamo, dovremmo rimuovere in fretta è Snapchat. Alcuni utenti online hanno recentemente lamentato che nei loro smartphone è arrivata a occupare anche più di 20GB a causa dei continui aggiornamenti e dei salvataggi di dati.

Si siamo appassionati di mobile gaming forse già lo sappiamo, ma uno dei giochi che occupa maggiore spazio è Call of Duty in versione mobile. Servono più di 2GB di spazio per installarlo e dagli 8GB in su per scaricare le risorse di gioco iniziali.