Le 39 province italiane con più contagi: ecco dove scatta la massima allerta

L’aumento dei contagi in tutta Italia preoccupa sempre più il governo e gli esperti, soprattutto in vista delle festività natalizie. E il rischio è maggiore e particolarmente elevato in alcune province dove i casi continuano a crescere.

Andando a guardare l’incidenza, ovvero i nuovi contagi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni, attraverso i dati elaborati da Lab24 del Sole 24 Ore, si può notare come ci siano ben 39 province italiane oltre i 250 casi. Un numero ritenuto da tempo la soglia critica.

Non solo, perché ben sette province italiane fanno registrare più del doppio dell’incidenza superando il limite dei 500 contagi ogni 100mila abitanti su base settimanale. La situazione più preoccupante si registra a Imperia (740 casi), ma altissima l’allerta anche a Treviso e Vicenza (sopra i 600). Elevatissimi anche i valori per le province di Trieste, Padova, Bolzano e Venezia.

I contagi in Italia: l’incidenza nelle Regioni

L’Italia sembra essere divisa in due parti: al Sud, salvo rare eccezioni, i valori dell’incidenza sono molto più bassi. E anche al Centro non si sale al di sopra dei 250 contagi ogni 100mila abitanti: gli unici dati più alti sono quelli del Lazio (239) e delle Marche (265).

Ben diversa la situazione al Nord dove l’incidenza è molto più alta: in Veneto si arriva addirittura a 536 casi ogni 100mila abitanti, in Trentino Alto Adige a 423, in Friuli-Venezia Giulia a 401. Alti i valori anche in Valle d’Aosta (373), Liguria (338), Emilia-Romagna (310), Piemonte (290) e Lombardia (281).

Le 30 province con incidenza dei contagi più alta

Andando a guardare i dati su base provinciale è ancora più evidente l’allarme nel Nord-Est, con l’unica eccezione di Imperia (provincia con più contagi). Nella città ligure si è arrivati addirittura a 740 contagi ogni 100mila abitanti con Treviso a quota 663, Vicenza a 615 e Trieste a 582.

Tra le province con più alta incidenza ne troviamo tantissime del Veneto, ma anche molte dell’Emilia-Romagna, del Piemonte e della Lombardia. Ecco tutte le 39 province in cui l’incidenza è superiore ai 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti: