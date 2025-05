Quali sono le 20 migliori startup italiane di successo? In un’epoca di grandi cambiamenti - sia in Italia sia nel resto del mondo - da tempo c’è grande attenzione verso le imprese innovative.

Una startup (qui il nostro approfondimento) infatti è un’impresa giovane, innovativa e ad alto potenziale di crescita, spesso legata alla tecnologia o a nuovi modelli di business.

Il termine si riferisce tipicamente a una fase iniziale di sviluppo, in cui l’azienda sta ancora cercando il proprio modello di business scalabile e sostenibile.

Nel contesto italiano, secondo il Decreto Crescita 2.0 una startup innovativa è un’impresa che ha meno di 5 anni, ha sede in Italia o in un altro Stato Ue ma con filiale operativa in Italia, ha un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro, non distribuisce utili ed è fortemente orientata alla ricerca, sviluppo e innovazione.

Secondo i dati ufficiali aggiornati a maggio 2025 del MIMIT e di Infocamere, sono oltre 15.000 in Italia le startup innovative iscritte al Registro Imprese.

Ma quali sono allora le startup italiane di maggior successo? Incrociando i vari dati elaborati da Wired, LinkedIn, StartupItalia e Tech.eu, per stilare questa sorta di classifica abbiamo selezionato 20 aziende che si sono distinte per innovazione, crescita e impatto in settori chiave come intelligenza artificiale, fintech, salute, sostenibilità e tecnologia industriale.

1.Hlpy Piattaforma digitale che utilizza AI e machine learning per l’assistenza stradale, attiva in Italia, Spagna e Francia. Nello specifico offre assistenza stradale digitale, con servizi disponibili 24/7 per auto, moto, furgoni e veicoli pesanti, inclusi piccoli interventi sul posto e ricariche d’emergenza per veicoli elettrici. Inoltre fornisce soluzioni per proseguire il viaggio, come noleggio di veicoli sostitutivi, taxi, prenotazione di hotel o mezzi alternativi.

2.Scalapay Questa startup con la soluzione di pagamento “Buy Now, Pay Later” ha rivoluzionato il fintech italiano. Questo metodo di pagamento consente ai consumatori di acquistare beni e servizi immediatamente - sia online sia nei negozi fisici - e di suddividere il pagamento in tre rate mensili di pari importo, senza interessi o costi aggiuntivi, a condizione che le rate vengano pagate puntualmente.

3.Satispay App di pagamento mobile che continua a crescere nel mercato europeo. Fondata nel 2013 e con oltre 100 dipendenti in Italia, la società di pagamenti digitali oggi ha milioni di utenti e migliaia di esercenti aderenti al network, con il grande vantaggio che è il non essere legati a circuiti tradizionali come Visa o Mastercard. leggi anche Satispay, chiuso round da €93 milioni. Il fintech italiano vola in Europa

4.Casavo Startup del settore immobiliare fondata a Milano nel 2017 che consente di chiedere un appuntamento per la valutazione dell’immobile che sarà visionato e valutato da un team di esperti, in un processo semplificato che può portare a formalizzare la vendita davanti a un notaio nel giro di 30 giorni. In sostanza è una proptech che semplifica l’acquisto e la vendita di immobili in modo digitale.

5.Everli Everli - ex Supermercato24 - è un marketplace per la spesa online con consegna a domicilio, attivo in diversi paesi europei. Tipico esempio lampante di startup che ha prosperato durante il lockdown. Il cliente può scegliere il supermercato e ordinare la spesa online, ricevendola a casa entro 1 ora o nella fascia oraria preferita. A marzo 2021 la società ha annunciato di aver chiuso un mega round di Serie C da 100 milioni di dollari, con i capitali che po sono stati utilizzati per accelerare la crescita ed espandersi sul mercato estero. leggi anche Spesa online su Everli: come funziona, costi e città servite

6.Bending Spoons Azienda tech milanese nota per lo sviluppo di app mobili di successo a livello globale. Fondata nel 2013 a Copenaghen da un team italo-polacco, Bending Spoons ha sede a Milano e si è affermata come uno dei principali sviluppatori di applicazioni mobili a livello mondiale. Tra le sue app più note figurano Remini (editor di immagini basato su intelligenza artificiale), Splice (editor video) e 30 Day Fitness. L’azienda è anche conosciuta per aver sviluppato Immuni, l’app italiana di tracciamento dei contatti durante la pandemia.

7.Energy Dome Startup cleantech che ha sviluppato una tecnologia innovativa per lo stoccaggio di energia tramite CO₂. Fondata a Milano si tratta di una startup innovativa nel settore dell’energia e specializzata nello sviluppo di soluzioni di accumulo energetico su larga scala. Nel 2022 ha ricevuto il Premio Sviluppo Sostenibile Ecomondo nella categoria “startup per il clima”, venendo riconosciuto il suo contributo alla decarbonizzazione della produzione di energia elettrica.

8.Planet Farms Fondata nel 2018 a Milano, Planet Farms è una delle principali aziende europee nel campo dell’agricoltura verticale. Utilizza tecnologie avanzate per coltivare ortaggi in ambienti controllati, senza l’uso di pesticidi e con un consumo d’acqua ridotto fino al 98% rispetto all’agricoltura tradizionale.

9.Up2You Up2You è una startup greentech italiana fondata nel 2020, certificata B Corp, che supporta aziende e privati nel percorso verso la sostenibilità ambientale. Offre soluzioni digitali per misurare, ridurre e compensare le emissioni di CO₂, contribuendo a progetti ambientali certificati.

10.SiVola Piattaforma per viaggi di gruppo organizzati da travel influencer fondata nel 2019 a Trani. SiVola è una travel tech company italiana specializzata nell’organizzazione di viaggi di gruppo esperienziali e si rivolge principalmente a viaggiatori tra i 20 e i 45 anni, offrendo itinerari guidati da coordinatori esperti e influencer del settore travel. Le destinazioni spaziano dall’Islanda al Giappone, dal Brasile alla Mongolia, con un focus su esperienze autentiche e personalizzate.

11.Moov Lanciata nel 2023, Moov è una startup italiana focalizzata sull’innovazione tecnologica nel settore della mobilità. La sua missione è rendere la mobilità più semplice, affidabile e sostenibile attraverso lo sviluppo di tecnologie di orchestrazione avanzate, prodotti assicurativi su misura e servizi di mobilità intuitivi.

Attualmente l’azienda conta oltre 40 dipendenti e ha raccolto 3 milioni di euro in finanziamenti, in più recentemente ha acquisito Flee, un servizio di noleggio a lungo termine innovativo, con l’obiettivo di espandere la propria offerta nel mercato della mobilità sostenibile.

12.Jet HR Jet HR è una startup con sede a Milano che offre una piattaforma tecnologica per semplificare la gestione delle risorse umane nelle aziende. La soluzione integra funzionalità come l’elaborazione delle buste paga, la gestione delle assunzioni, la pianificazione delle ferie e dei permessi, e la fornitura di dispositivi aziendali, il tutto supportato da consulenti del lavoro dedicati. Nel suo round pre-seed ha raccolto 4,7 milioni di euro, un record per l’Italia.

13.Resalis Therapeutics Biotech torinese che sviluppa terapie innovative per disturbi metabolici. Resalis Therapeutics è focalizzata sullo sviluppo di terapie basate su RNA non codificanti per trattare disturbi metabolici complessi come l’obesità e la steatosi epatica non alcolica (NAFLD). Fondata con radici scientifiche provenienti dall’Università di Aalborg e dalla Harvard Medical School, l’azienda ha raccolto 10 milioni di euro in un round di finanziamento Series A nel 2024.

14.WeRoad WeRoad è stata fondata nel 2017 all’interno del OneDay Group ed è una travel tech company italiana specializzata nell’organizzazione di viaggi di gruppo per giovani adulti. La piattaforma offre itinerari in oltre 90 destinazioni, con gruppi omogenei per età e mood di viaggio, coordinati da esperti locali. Nel 2023, WeRoad ha raccolto 18 milioni di euro in un round di finanziamento, portando il totale a 36 milioni, con l’obiettivo di diventare leader europeo nei viaggi di avventura per piccoli gruppi entro il 2025.

15.Chiron Energy Chiron Energy è una piattaforma indipendente italiana fondata nel 2020 che sviluppa, investe e gestisce impianti di energia rinnovabile, con un focus su progetti fotovoltaici a basso impatto ambientale. L’azienda ha ottenuto finanziamenti significativi, tra cui 6,6 milioni milioni da Intesa Sanpaolo per la realizzazione di due parchi fotovoltaici in Lombardia e Piemonte, e un green loan da 17 milioni da UniCredit per la costruzione di quattro impianti in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

16.1000Farmacie 1000Farmacie è una piattaforma italiana fondata nel 2020 che aggrega oltre 70 farmacie e parafarmacie, offrendo un’ampia gamma di prodotti per la salute e il benessere. Il marketplace consente ai consumatori di confrontare prezzi e ricevere consegne a domicilio in tutta Italia. Nel 2022, l’azienda ha chiuso un round di finanziamento da 15 milioni di dolalri per espandere la sua rete e migliorare i servizi offerti.

17.Futura Futura è una startup italiana fondata con l’obiettivo di rendere l’istruzione di alta qualità accessibile a tutti. La piattaforma utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare il tempo di studio e migliorare i risultati degli studenti, apprendendo dagli errori passati e adattandosi alle esigenze individuali. Dopo un round di finanziamento seed di 1,8 milioni nel 2022, Futura ha raccolto ulteriori 14 milioni in un round Series A nel 2024, guidato da Eurazeo, con la partecipazione di United Ventures e Axon Partners Group. L’azienda ha registrato una crescita significativa, con ricavi triplicati ogni anno e l’obiettivo di espandersi in tutta Europa.

18.Exein Azienda specializzata in sicurezza informatica a livello di firmware, con soluzioni innovative per la protezione dei dispositivi. La sua missione è costruire un “sistema immunitario digitale” che protegga i dispositivi connessi direttamente dal firmware, garantendo sicurezza anche in assenza di connessione internet.

19.UnoBravo Piattaforma che mette in contatto psicologi e pazienti, offrendo supporto psicologico online. Unobravo è una piattaforma italiana di psicologia online fondata nel 2019 che connette pazienti e terapeuti attraverso un algoritmo di matching basato su un questionario iniziale. La piattaforma offre anche strumenti per i terapeuti, come la gestione delle pratiche e le videochiamate. Con oltre 7.000 professionisti e più di 200.000 pazienti supportati, Unobravo ha raccolto 17 milioni in un round Series A guidato da Insight Partners, con l’obiettivo di espandersi ulteriormente in Europa.