Le 10 società con la più alta capitalizzazione del mondo (dicembre 2025)

Dopo aver sfondato il tetto dei $5.000 miliardi, Nvidia mantiene il primato nella classifica delle aziende con la maggiore capitalizzazione di mercato al mondo. Top 10 dominata dalle big tech USA.
La classifica delle 10 società con la più alta capitalizzazione al mondo aggiornata a dicembre 2025 conferma la leadership delle grandi aziende tecnologiche statunitensi, trainate dall’espansione dell’intelligenza artificiale, dal cloud computing e dalla crescente digitalizzazione dell’economia globale.
La capitalizzazione di mercato indica il valore complessivo di una società quotata in borsa, calcolato moltiplicando il prezzo corrente delle azioni per il numero totale dei titoli in circolazione. È uno degli indicatori più osservati dagli investitori internazionali, perché riflette dimensioni, solidità finanziaria e influenza economica di un’azienda a livello globale.
Anche questo mese, la leadership resta nelle mani di NVIDIA che, dopo aver superato il tetto dei $5.000 miliardi, mantiene il primo posto mondiale, seguita da Apple. Cambia invece l’ordine alle loro spalle, con Alphabet (Google) che consolida il terzo posto davanti a Microsoft. Nella parte bassa della top 10, Tesla supera TSMC, mentre Saudi Aramco resta l’unico grande gruppo non statunitense tra i primi dieci.
Classifica delle 10 società con la più alta capitalizzazione (dicembre 2025)
Secondo i dati aggiornati al 15 dicembre 2025, NVIDIA guida la classifica con una capitalizzazione di $4.261 miliardi, davanti a Apple, che segue con $4.129 miliardi. Completa il podio Alphabet (Google) con $3.748 miliardi, mentre Microsoft scende al quarto posto con $3.556 miliardi.
Seguono Amazon con $2.418 miliardi e Broadcom con $1.699 miliardi. Meta Platforms diventa settima ($1.623 miliardi), davanti a Saudi Aramco ($1.547 miliardi). Chiudono la top 10 Tesla ($1.526 miliardi) e TSMC ($1.514 miliardi).
Anche a dicembre 2025, dunque, la classifica evidenzia la netta predominanza degli Stati Uniti, che occupano otto delle prime dieci posizioni, con l’eccezione di Arabia Saudita e Taiwan.
La prima azienda europea per capitalizzazione nel mondo resta l’olandese ASML, che si colloca al 23° posto con $419,52 miliardi, seguita dal gruppo francese del lusso LVMH al 30° posto ($367,08 miliardi) e dalla svizzera Roche al 36° posto con $323.18 miliardi. Più indietro la tedesca SAP, che si attesta al 44° posto con una capitalizzazione di $285,66 miliardi.
|Classifica
|Società
|Ticker
|Capitalizzazione di mercato
|Prezzo per azione (dicembre 2025)
|Paese
|1
|NVIDIA
|(NVDA)
|$4.261 miliardi
|$175,02
|🇺🇸 USA
|2
|Apple
|(AAPL)
|$4.129 miliardi
|$278,28
|🇺🇸 USA
|3
|Alphabet (Google)
|(GOOG)
|$3.748 miliardi
|$310,52
|🇺🇸 USA
|4
|Microsoft
|(MSFT)
|$3.556 miliardi
|$478,53
|🇺🇸 USA
|5
|Amazon
|(AMZN)
|$2.418 miliardi
|$226,19
|🇺🇸 USA
|6
|Broadcom
|(AVGO)
|$1.699 miliardi
|$359,93
|🇺🇸 USA
|7
|Meta Platforms
|(META)
|$1.623 miliardi
|$644,23
|🇺🇸 USA
|8
|Saudi Aramco
|(2222.SR)
|$1.547 miliardi
|$6,40
|🇸🇦 Arabia Saudita
|9
|Tesla
|(TSLA)
|$1.526 miliardi
|$458,96
|🇺🇸 USA
|10
|TSMC
|(TSM)
|$1.514 miliardi
|$292,04
|🇹🇼 Taiwan
Tabella aggiornata al 15 dicembre 2025
1) NVIDIA
Fondata nel 1993 a Santa Clara, NVIDIA si conferma la società più capitalizzata al mondo con $4.261 miliardi. Il gruppo domina il mercato dei chip per l’intelligenza artificiale e i data center, beneficiando della domanda globale di soluzioni avanzate per il calcolo ad alte prestazioni.
2) Apple
Apple mantiene la seconda posizione con $4.129 miliardi. La solidità dell’ecosistema hardware e servizi, unita all’integrazione progressiva dell’AI nei dispositivi, continua a sostenere la fiducia degli investitori.
3) Alphabet (Google)
Alphabet Inc. consolida il terzo posto con $3.748 miliardi, grazie alla crescita di Google Cloud e allo sviluppo delle soluzioni di intelligenza artificiale applicate a ricerca, pubblicità e servizi digitali.
4) Microsoft
Microsoft Corporation scende al quarto posto con $3.556 miliardi, pur restando uno dei pilastri globali del cloud e dell’AI enterprise attraverso Azure e Copilot.
5) Amazon
Amazon è quinta con $2.418 miliardi. AWS rimane il principale motore di crescita, mentre l’uso dell’intelligenza artificiale migliora efficienza logistica e servizi retail.
6) Broadcom
Broadcom Inc. occupa la sesta posizione con $1.699 miliardi, sostenuta dalla domanda di semiconduttori per infrastrutture digitali e dal contributo del software enterprise.
7) Meta Platforms
Meta è settima con $1.623 miliardi. Il gruppo beneficia della ripresa del mercato pubblicitario e degli investimenti nell’AI applicata ai social network.
8) Saudi Aramco
Saudi Aramco resta l’unico colosso energetico nella top 10, con $1.547 miliardi di capitalizzazione, sostenuta dagli elevati flussi di cassa e dagli investimenti nella transizione energetica.
9) Tesla
Tesla risale al nono posto con $1.526 miliardi, grazie alle prospettive legate alla guida autonoma, al software e allo sviluppo nel settore della robotica.
10) TSMC
TSMC chiude la top 10 con $1.514 miliardi. Rimane un attore strategico nella produzione di semiconduttori avanzati, fondamentali per l’intera industria tecnologica globale.
