Le 10 società con la più alta capitalizzazione del mondo (agosto 2026)

La capitalizzazione di mercato rappresenta il valore complessivo di una società quotata in borsa, calcolato moltiplicando il prezzo corrente delle azioni per il numero totale dei titoli in circolazione.

È uno degli indicatori più osservati dagli investitori perché sintetizza dimensioni, solidità e peso economico-finanziario di un’azienda sui mercati internazionali. Le società con i più alti valori di market cap guidano infatti le trasformazioni tecnologiche, industriali ed energetiche globali.

L’aggiornamento di agosto 2026 conferma il predominio delle big tech statunitensi e la centralità dell’intelligenza artificiale, ma evidenzia anche un rafforzamento delle principali società tecnologiche rispetto alla rilevazione di luglio. In particolare, NVIDIA torna sopra la soglia dei 5.000 miliardi di dollari, mentre Microsoft recupera rapidamente terreno e raggiunge una capitalizzazione di quasi 3.800 miliardi.

Tra le novità più importanti del mese spicca anche il superamento dei 2.000 miliardi da parte di Broadcom.

Di seguito la classifica aggiornata.

Classifica delle 10 società con la più alta capitalizzazione (agosto 2026)

Rispetto alla rilevazione precedente si osservano diversi cambiamenti significativi, anche se la composizione della top 10 resta sostanzialmente invariata.

NVIDIA torna saldamente sopra quota 5.000 miliardi di dollari e rafforza la prima posizione mondiale con una capitalizzazione di 5.269 miliardi. Apple e Alphabet conservano rispettivamente il secondo e il terzo posto, mentre Microsoft registra uno dei maggiori recuperi del mese e sale a 3.757 miliardi, tornando nettamente sopra la soglia dei 3.000 miliardi.

Anche Amazon accelera e raggiunge quasi 3.000 miliardi di dollari, consolidando la quinta posizione. TSMC resta sesta, mentre Broadcom supera per la prima volta i 2.000 miliardi e si porta al settimo posto, davanti a SpaceX.

La società aerospaziale di Elon Musk scende quindi all’ottava posizione, pur mantenendo una capitalizzazione superiore a 1.800 miliardi di dollari. Saudi Aramco resta nona, mentre Meta Platforms chiude la top 10 con 1.515 miliardi. Tesla, ormai a 1.306 miliardi, scivola ulteriormente all’undicesimo posto e aumenta la distanza dalle prime dieci.

La presenza statunitense resta dominante con otto aziende su dieci. Taiwan e Arabia Saudita continuano a rappresentare poli strategici rispettivamente nei semiconduttori e nell’energia.

Classifica Società Ticker Capitalizzazione di mercato Prezzo per azione (agosto 2026) Paese 1 NVIDIA (NVDA) $5.269 miliardi $217,55 🇺🇸 USA 2 Apple (AAPL) $4.498 miliardi $308,26 🇺🇸 USA 3 Alphabet (Google) (GOOG) $4.351 miliardi $355,84 🇺🇸 USA 4 Microsoft (MSFT) $3.757 miliardi $506,06 🇺🇸 USA 5 Amazon (AMZN) $2.999 miliardi $278,09 🇺🇸 USA 6 TSMC (TSM) $2.170 miliardi $418,47 🇹🇼 Taiwan 7 Broadcom (AVGO) $2.009 miliardi $422,40 🇺🇸 USA 8 SpaceX (SPCX) $1.827 miliardi $138,74 🇺🇸 USA 9 Saudi Aramco (2222.SR) $1.713 miliardi $7,08 🇸🇦 Arabia Saudita 10 Meta Platforms (META) $1.515 miliardi $594,92 🇺🇸 USA

Tabella aggiornata all’11 agosto 2026

Subito fuori dalla top 10 troviamo Tesla che, come abbiamo visto, scende all’undicesimo posto con una capitalizzazione di circa 1.306 miliardi di dollari. Seguono Berkshire Hathaway ($1.133 miliardi), Samsung ($1.110 miliardi) ed Eli Lilly ($1.098 miliardi). Micron Technology, che a luglio aveva superato i 1.000 miliardi, scende invece sotto questa soglia e si ferma a 972 miliardi.

Anche SK Hynix registra una forte riduzione rispetto alla rilevazione precedente, pur mantenendo una capitalizzazione superiore ai 700 miliardi. Il settore dei semiconduttori continua comunque a occupare un ruolo centrale nelle posizioni immediatamente successive alla top 10.

La prima azienda europea per capitalizzazione resta ASML (Paesi Bassi, $666 miliardi), seguita dalla svizzera Roche ($372 miliardi) e dalla britannica HSBC ($355 miliardi).

1) NVIDIA

Fondata nel 1993, NVIDIA rafforza ulteriormente la propria leadership mondiale e torna sopra i 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Il gruppo resta il principale protagonista della corsa all’intelligenza artificiale grazie alla domanda di GPU e acceleratori destinati a data center, sistemi di AI generativa e infrastrutture per il supercalcolo. Il recupero della valutazione rispetto a luglio conferma il ruolo centrale attribuito dal mercato alla crescita degli investimenti nell’AI.

2) Apple

Apple mantiene il secondo posto con una capitalizzazione di circa 4.500 miliardi di dollari. La società continua a puntare sulla forza del proprio ecosistema di dispositivi, software e servizi, mentre l’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’esperienza offerta agli utenti rappresenta uno dei principali elementi osservati dagli investitori. La distanza da NVIDIA resta comunque significativa, nonostante Apple conservi una posizione di assoluto rilievo tra le big tech globali.

3) Alphabet (Google)

Alphabet Inc. conserva il terzo posto mondiale con una capitalizzazione di 4.351 miliardi di dollari e rimane molto vicina ad Apple. Il gruppo continua a investire nell’intelligenza artificiale attraverso Gemini, il cloud e le infrastrutture tecnologiche, cercando di trasformare la propria leadership nella ricerca online in un vantaggio competitivo anche nella nuova fase dello sviluppo dell’AI.

4) Microsoft

Microsoft Corporation è tra le società che registrano il maggiore recupero rispetto alla rilevazione di luglio. La capitalizzazione sale a 3.757 miliardi di dollari, con il titolo che supera quota 500 dollari. La crescita del cloud Azure, l’espansione di Copilot e gli investimenti nell’intelligenza artificiale continuano a rappresentare i principali pilastri della strategia del gruppo, che torna così a ridurre sensibilmente la distanza dai primi tre giganti della classifica.

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5) Amazon

Amazon consolida il quinto posto e si avvicina alla soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Il principale motore della crescita resta AWS, sempre più integrato con servizi e infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Parallelamente, Amazon continua a utilizzare automazione e AI nella logistica, nella pubblicità digitale e nelle attività rivolte ai consumatori, rafforzando il peso dei business tecnologici all’interno del gruppo.

6) TSMC

TSMC resta al sesto posto con una capitalizzazione di 2.170 miliardi di dollari. Il produttore taiwanese continua a occupare una posizione strategica nella filiera globale dei semiconduttori, grazie alla produzione dei chip più avanzati utilizzati da società tecnologiche e aziende impegnate nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Rispetto a luglio perde parte del valore di mercato, ma mantiene un ampio vantaggio rispetto alla successiva Broadcom.

7) Broadcom

Broadcom Inc. rappresenta una delle principali novità della rilevazione di agosto. La società supera la soglia dei 2.000 miliardi di dollari e sale al settimo posto mondiale, superando SpaceX. La crescita è sostenuta dalla forte esposizione ai semiconduttori, alle infrastrutture di networking e alle soluzioni utilizzate nei data center, segmenti sempre più strategici per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

8) SpaceX

SpaceX scende all’ottavo posto dopo l’ingresso nella top 10 registrato a luglio. La società fondata da Elon Musk mantiene comunque una capitalizzazione di 1.827 miliardi di dollari, confermandosi tra le aziende di maggior valore al mondo. Il gruppo combina il business dei lanci spaziali con quello della rete satellitare Starlink e continua a rappresentare uno dei principali protagonisti nei settori della connettività satellitare, delle infrastrutture spaziali e delle tecnologie per l’esplorazione dello spazio.

9) Saudi Aramco

Saudi Aramco conserva la nona posizione mondiale con una capitalizzazione di 1.713 miliardi di dollari. Il colosso energetico saudita resta l’unica grande società petrolifera presente nella parte più alta della classifica, ma la distanza rispetto ai giganti tecnologici evidenzia ancora una volta il crescente peso attribuito dai mercati a intelligenza artificiale, semiconduttori, cloud e infrastrutture digitali.

10) Meta Platforms

Meta chiude la top 10 con una capitalizzazione di 1.515 miliardi di dollari. Il gruppo mantiene la posizione conquistata a luglio davanti a Tesla e amplia ulteriormente il vantaggio sulla casa automobilistica, ormai scesa a 1.306 miliardi. Gli investimenti nell’intelligenza artificiale, insieme alla forza delle piattaforme social e del business pubblicitario, continuano a sostenere la valutazione di Meta.