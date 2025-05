Le 10 migliori università per gli studenti con pochi soldi

Per gli studenti al quinto anno delle superiori si avvicina una scelta importante, quella dell’università, che inizieranno a frequentare tra i mesi di settembre e ottobre.

Per molti, però, si tratta di una scelta delicata e non sempre facile, a causa dei molti fattori da considerare e l’aspetto economico rientra sicuramente tra questi.

Al giorno d’oggi, infatti, è sempre più complicato per chi dispone di un budget ridotto optare per una facoltà che sia allo stesso tempo accessibile e rientri tra le migliori in qualità di formazione e tasso di occupazione post-laurea.

Gli ostacoli possono essere molti; dai prezzi da pagare per la retta, ormai sempre più alti, ai costi degli affitti che, soprattutto in alcune città italiane, sono saliti alle stelle rendendo impossibile per molti studenti una vita da fuorisede.

Ecco, quindi, quali sono le migliori università per gli studenti che dispongono di un budget ridotto in vista del prossimo anno accademico.

