Il 2026 è per molti l’anno della maturità regolamentata per il mercato delle criptovalute, anche in Italia. Comprarle e vendere è ormai un’attività finanziaria integrata nei principali sistemi bancari.

In questo contesto, le app per smartphone giocano sempre di più un ruolo fondamentale. Ce ne sono tante, ma solo alcune riescono a fornire un servizio completo per la compravendita di crypto.

In questa guida, vediamo insieme quelle che oggi sono considerate le 10 migliori app per comprare criptovalute nel 2026 con pro, contro e informazioni aggiuntive.

1. Binance

Consigliata per trader esperti e utenti che cercano una piattaforma completa, Binance è uno degli exchange di criptovalute più grandi al mondo, noto per offrire una vasta gamma di crypto e strumenti di trading avanzati.

Presenta un’interfaccia facile da usare e commissioni di trading basse, a partire dallo 0,1%. La percentuale differisce a seconda del tipo di operazione e sono anche disponibili degli sconti per utenti con BNB.

Piattaforma di riferimento per comprare, vendere e scambiare crypto, l’app è veloce, facile da usare e ricca di funzionalità. È possibile scambiare migliaia di monete, utilizzare strumenti avanzati e persino guadagnare ricompense.

Diverse le opzioni messe a disposizione per acquistare criptovalute su Binance. Ad esempio è possibile utilizzare una carta di credito, di debito, saldo in contanti oppure Apple Pay e Google Pay.

La registrazione è gratuita tramite app o sito web usando email, numero di telefono o account social. Per completare l’operazione, devi effettuare la verifica dell’identità caricando un document o scattando un selfie.

2. Kraken

Al momento Kraken supporta più di 90 criptovalute, tra cui si annoverano Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano ADA, Ethereum, Ripple, Litecoin, Solana, EOS, ZCash, DASH, Dogecoin e la stablecoin Tether.

Exchange regolarmente registrato in Europa, vanta ha una reputazione impeccabile e un’attenzione particolare alla tutela degli utenti. Presenta un listino selezionato di criptovalute di alta qualità ed è possibile fare staking delle principali criptovalute basate sul Proof of Stake. In particolare mette a disposizione quattro app:

Kraken , ideale per inviare pagamenti ed eseguire transazioni in criptovalute in modo rapido e comodo, con acquisti con carta, ordini personalizzati e approfondimenti giornalieri sul mercato.

, ideale per inviare pagamenti ed eseguire transazioni in criptovalute in modo rapido e comodo, con acquisti con carta, ordini personalizzati e approfondimenti giornalieri sul mercato. Kraken Pro , garantisce tutta la sicurezza e le funzionalità di Kraken Exchange, con un design accattivante e mobile-first per permettere di operare con il trading avanzato di criptovalute e lo staking on-the-go.

, garantisce tutta la sicurezza e le funzionalità di Kraken Exchange, con un design accattivante e mobile-first per permettere di operare con il trading avanzato di criptovalute e lo staking on-the-go. Kraken Desktop , grazie a cui trasformare il proprio Mac o PC in una postazione di trading super efficiente. Permette di creare grafici, definire piani e fare trading su oltre 800 mercati di criptovalute.

, grazie a cui trasformare il proprio Mac o PC in una postazione di trading super efficiente. Permette di creare grafici, definire piani e fare trading su oltre 800 mercati di criptovalute. Kraken Wallet, consente di gestire in modo facile e veloce i propri asset digitali.

Con un interfaccia semplice, Kraken è consigliato ai trader intermedi ed esperti che cercano una piattaforma affidabile. Le commissioni sono particolarmente competitive e variano in base al volume di trading.

È possibile iscriversi a Kraken registrandosi tramite app o sito web. Dopo aver inserito i propri dati, è necessario caricare un documento d’identità e una prova di residenza. Oggi opera in Italia tramite Payword Europe con sede a Milano e licenza MiCAR.

3. Coinbase

Coinbase è l’exchange più conosciuto al mondo per quanto riguarda lo scambio di criptovalute. Pensata sia per i principianti che per gli investitori che cercano un’esperienza semplice e sicura, propone tre piattaforme volte a soddisfare le varie esigenze dei clienti, ovvero:

Coinbase.com , si tratta dell’applicazione principale attraverso cui è possibile comprare e vendere direttamente Bitcoin, Ethereum e molte altre criptovalute.

, si tratta dell’applicazione principale attraverso cui è possibile comprare e vendere direttamente Bitcoin, Ethereum e molte altre criptovalute. Coinbase Pro , è una soluzione professionale per trader e utenti più esperti, con commissioni più elevate rispetto alla piattaforma base.

, è una soluzione professionale per trader e utenti più esperti, con commissioni più elevate rispetto alla piattaforma base. Coinbase Earn, permette di guadagnare criptovalute guardando i video tutorial e altre proposte formative.

Piattaforma estremamente facile da usare, questo exchange supporta anche servizi di staking e offre una piattaforma avanzata per il trading. Le commissioni risultano essere più alte rispetto ad altri exchange e differiscono in base al tipo di transazione.

Perché sceglierla? È una public company, quindi offre una tranquillità che molti exchange privati non hanno. Inoltre, gode di molte polizze assicurative contro le violazioni di sicurezza della piattaforma.

Piattaforma all-in-one con exchange, wallet, carta e servizi DeFi, Crypto.com è un’una applicazione per smartphone che permette di comprare, vendere e generare interessi su criptovalute. Può addebitare una commissione amministrativa quando si effettuano transazioni in criptovalute. Le commissioni sono variabili e valutate al momento dell’acquisto, tenendo conto di tutta una serie di fattori come condizioni di mercato, periodi promozionali, volatilità e liquidità.

Sono in genere proposti degli sconti disponibili per gli utenti con CRO token. Se tutto questo non bastasse Crypto.com mette in campo un’ampia gamma di servizi tra cui una serie di carte di pagamento in partnership con Visa.

Viste le sue caratteristiche è ideale per tutti coloro che desiderano usare criptovalute nella vita quotidiana, avvalendosi di un’app mobile estremamente intuitiva.

Per potersi iscrivere, basta scaricare l’applicazione dedicata tramite Play Store di Android o App Store di Apple. Dopo aver verificato il proprio documento d’identità e aver acconsentito al riconoscimento facciale, è possibile iniziare a comprare e vendere crypto.

leggi anche Mining criptovalute, cosa significa e come funziona

5. BitPanda

BitPanda è una piattaforma all-in-one completa, studiata per chi cerca un’unica soluzione in cui poter gestire criptovalute, ma anche investimenti tradizionali, in modo semplificato.

BitPanda punta tutto sulla trasparenza, con alcuni piani in abbonamento disponibili:

BitPanda base : commissioni per acquisto e vendita dello 0,99%, già incluse nel prezzo visualizzato;

: commissioni per acquisto e vendita dello 0,99%, già incluse nel prezzo visualizzato; BitPanda Pro: per trader più esperti, commissioni di circa 0,1% maker/taker;

I bonifici SEPA sono gratuiti, mentre altri metodi come carte o PayPal prevedono commissioni. È possibile iniziare a investire in qualsiasi asset con una base di 1 euro.

Vanta oggi più di 200 criptovalute, ha una carta Visa BitPanda Card per spendere istantaneamente le proprie crypto, offre piani di risparmio e un sistema BEST.

Ci si può iscrivere direttamente da app o sito web, con verifica dell’identità e bonus 2026 di benvenuto.

6. Bybit

Bybit è una piattaforma di riferimento tra i trader attivi in Europa grazie al lancio di Bybit EU, una branca regolamentata e conforme alla normativa MiCA.

Ha commissioni standard dello 0,1%, mentre per i Futures si parla dello 0,02% per i maker e 0,055% per i taker. Presenti numerosi sconti, del 25% sullo spot e del 10% sui futures, utilizzando il token nativo Mantle.

Tra le sue funzionalità più apprezzate c’è l’Unified Trading Account per centralizzare spot, futures e altre opzioni, il Trading Bot & AI, il Copy Trading e la Bybit Card Visa.

Ti basta scaricare l’applicazione dedicata, per poi depositare e prelevare fondi solo dopo la verifica KYC.

7. eToro

Piattaforma che permette sia l’acquisto diretto di criptovalute che trading CFD, eToro è consigliata a coloro che sono interessati al social trading e ad avere un’esperienza di investimento diversificata. Tramite tale app, infatti, è possibile investire in azioni, ETF e criptovalute. Viene applicata una commissione fissa dell’1% su criptovalute e spread variabili su altri asset.

Tra i servizi più apprezzati e che contraddistinguono tale Exchange dagli altri, troviamo il CopyTrader di eToro che permette di copiare automaticamente i trader più performanti, replicando istantaneamente il loro trading nel proprio portafoglio.

Si presenta come una piattaforma ricca di strumenti e allo stesso tempo ben organizzata e facile da usare, anche per chi non ha alle spalle alcun tipo di esperienza su questo mercato.

Anche in questo caso, per iscriversi è necessario caricare un documento d’identità o un video selfie.

8. MEXC

MEXC è la scelta ideale nel 2026 per i cosiddetti cacciatori di gemme, in quanto si tratta della piattaforma che quota il maggior numero di nuove criptovalute mantenendo commissioni basse.

Spesso offre promozioni a 0% di commissioni sui principali mercati. Anche per le futures, le commissioni per i maker sono dello 0%, dello 0,01% per i taker. Se utilizzi il token nativo di MEXC per pagare le commissioni, ottieni uno sconto ulteriore del 10%.

MEXC ospita oltre 2000 criptovalute. Se detieni token MX, puoi votare per l’inserimento di nuovi progetti e ricevere airdrop gratuiti, ossia nuove monete in regalo.

Ti puoi iscrivere con registrazione rapida tramite app o sito web. Nel 2026, la verifica dell’identità è obbligatoria per accedere a tutte le funzioni di deposito e prelievo.

9. Conio

Conio è l’eccellenza italiana nel settore della compravendita di crypto, l’ideale per chi cerca il massimo della sicurezza e della semplicità. È perfetta per investire in Bitcoin con il supporto di istituzioni bancarie come Poste Italiane e Banca Generali.

Le commissioni sono generalmente intorno all’1,25% mentre, per il trasferimento su wallet esterni, si pagano le normali commissioni della rete blockchain.

Tra le sue funzionalità, trovi i sistemi multi-firma, i principali asset sempre disponibili e la possibilità di impostare piani di accumulo sul proprio conto corrente.

10. Trade Republic

Trade Republic nel 2026 si è evoluta in banca universale vera e propria per il risparmio, trasformandosi in uno dei player più competitivi in Italia grazie al regime amministrato.

Le commissioni di trading sono di 1 euro per i conti esterni, indipendentemente dall’importo investito. L’esecuzione dei piani di risparmio automatici è gratuita, così come i trasferimenti verso wallet esterni.

Oggi consente di gestire 50 criptovalute tra le più importanti, con staking integrato e Crypto Saveback. Anche l’interfaccia è stata unificata: trovi portafoglio azioni, ETF, obbligazioni, derivati e cripto in un unico portafoglio.