Le 9 illusioni ottiche più famose del mondo. La quinta ti farà uscire di testa

Le illusioni ottiche sono immagini particolari che sono in grado di ingannare il nostro cervello, mostrandoci effetti o figure inesistenti, spiazzanti o assurde.

Le illusioni ottiche sono note e affascinano l’umanità da secoli e mettono alla prova la nostra percezione della realtà: possiamo essere davvero sicuri di ciò che vediamo se i nostri sensi possono essere ingannati così.

Prima di continuare la lettura, se ami le sfide, ti invitiamo a dare un’occhiata a questo test di accuratezza visiva, giusto per scaldarsi!

In questo articolo passiamo in rassegna alcune delle illusioni ottiche più conosciute al mondo.

1. L’Illusione di Müller-Lyer

Questa classica illusione ottica fu scoperta dallo psicologo tedesco Franz Carl Müller-Lyer nel 1889.

Sai dire quali linee sono più lunghe tra queste 3?

Probabilmente avrai individuato il segmento più lungo.... sbagliando!

Le tre linee sono della stessa lunghezza, ma per via delle frecce orientate in modo diverso al termine si ha l’illusione di lunghezze differenti. Nonostante le tre linee siano identiche in lunghezza, la linea con le frecce che puntano verso l’interno sembra più lunga delle altre.

Qui la dimostrazione:

2. La Scacchiera di Adelson

Creata dal professore Edward H. Adelson nel 1995, questa illusione dimostra come la percezione dei colori e delle ombre possa influenzare ciò che vediamo.

Due quadrati sulla scacchiera (A e B nell’immagine), uno chiaro e uno scuro, sembrano avere tonalità diverse, ma in realtà sono dello stesso colore! Il nostro cervello viene ingannato dall’ombra proiettata dal cilindro sulla scacchiera.

Non ci credi? Prova a estrarre i colori dei due quadrati con un tool come l’estensione per google Chrome «Eyedropper color pick».

3. L’Illusione di Kanizsa

Questa illusione fu descritta dallo psicologo italiano Gaetano Kanizsa nel 1955. L’illusione ci mostra come il cervello possa completare forme inesistenti.

Nella versione più classica, sembrano apparire dei triangoli che non esistono realmente, ma che vengono percepiti grazie alla disposizione di figure geometriche incomplete.

4. L’Illusione del Volto (o del vaso) di Rubin

Ideata dallo psicologo danese Edgar Rubin, questa illusione è conosciuta come «figura-sfondo». L’immagine mostra due profili umani che si fronteggiano, ma può essere interpretata anche come un vaso nel centro dell’immagine. L’illusione è un esempio di come il cervello possa oscillare tra due interpretazioni alternative.

5. L’Illusione della Casa Storta

Questa illusione si trova nel famoso parco «WonderWorks» in diverse città americane. La struttura della casa è costruita in modo tale che il pavimento sembra inclinato, ma in realtà la stanza è perfettamente dritta.

Questa illusione ci dimostra come l’architettura possa giocare con la nostra percezione dell’equilibrio e dello spazio. Un elemento certamente interessante di questa illusione è che può essere visitata, un’esperienza che può farti uscire letteralmente di testa mettendo alla prova la tua capacità di rimanere in piedi su un pavimento perfettamente piano.

6. L’Illusione di Ebbinghaus

L’illusione di Ebbinghaus, scoperta dal tedesco Hermann Ebbinghaus.

L’immagine contiene due cerchi centrali di dimensioni identiche. Tuttavia, uno è circondato da cerchi più piccoli e l’altro da cerchi più grandi. Quello circondato da cerchi più piccoli appare più grande rispetto all’altro, anche se... non lo è.

7. L’Illusione della Griglia di Hermann

Questa illusione fu scoperta dal fisiologo Ludimar Hermann nel 1870. Quando guardiamo una griglia bianca e nera, piccoli punti grigi sembrano apparire alle intersezioni delle linee nere. Tuttavia, questi punti non esistono realmente, ma sono un effetto del modo in cui i nostri occhi percepiscono i contrasti. Davvero disturbante.

8. L’Illusione del Mondo Rotante

Quest’illusione dà l’impressione che un’immagine stia ruotando, quando in realtà è statica. Viene usata spesso in test di percezione visiva e gioca sul contrasto tra forme geometriche e colori, che ingannano il nostro cervello nel credere che ci sia del movimento quando non c’è.

9. La scala di Schröder

Conosciuta anche come «scala impossibile», è una delle illusioni di prospettiva più famose. L’immagine mostra un cubo tridimensionale che può essere visto in due orientamenti diversi, cambiando la percezione di quale parte del cubo sia la base e quale il lato superiore.

Cosa pensi di queste illusioni ottiche? Ne conosci di più spettacolari e interessanti? Scrivilo nei commenti!

