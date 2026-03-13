Quasi tutti noi abbiamo pensato almeno una volta nella vita di lasciare il lavoro e il luogo in cui siamo nati per fare un’esperienza all’estero. Trovare il coraggio di lasciare gli affetti, stravolgere completamente le proprie abitudini e magari imparare una nuova lingua, però, non è facile. Soprattutto se hai superato i 50 anni di età.

Ecco perché la storia di Fabio Anzanello, panificatore di Mestre di 57 anni, colpisce ancora di più. Pochi mesi fa l’artigiano ha deciso di vendere i suoi due panifici per trasferirsi a Trondheim, una delle città più grandi della Norvegia. E non si è pentito della sua scelta.

leggi anche Un lavoratore è stato licenziato per aver preso 1,60 euro dalla macchinetta del caffè

Le difficoltà in Italia

La famiglia Anzanello da 4 generazioni prepara il pane in Veneto, nella zona di Mestre. Purtroppo, però, le condizioni lavorative di Fabio si sono rivelate molto diverse da quelle del bisnonno, del nonno e del padre.

Il lavoro in Italia per chi ha un’attività artigianale propria sta diventando insostenibile e soltanto pochi fortunati riescono a tenere i conti in ordine. Non è questo il caso di Fabio che negli ultimi mesi in Italia ha dovuto affrontare la carenza di personale valido, turni sempre più lunghi e margini di guadagno sempre più risicati.

Una situazione difficile da sostenere e che ha convinto il panificatore a mettere in vendita i suoi due negozi per tentare la fortuna all’estero.

Addio Italia. Benvenuta Norvegia

La decisione di scegliere proprio la Norvegia è arrivata per caso. Durante un corso di aggiornamento Anzanello ha conosciuto un collega che si era trasferito nel Paese scandinavo e che gli ha detto che nella sua città stavano cercando panificatori con esperienza.

Forse un segno del destino per il 57enne, che ha deciso di cogliere l’occasione e di trasferirsi a Trondheim, la terza città più grande del Paese, per lavorare come dipendente in un’importante azienda locale.

L’impatto è stato positivo. Anzanello ha “scoperto” l’efficienza burocratica norvegese ed è soddisfatto dei suoi primi mesi di lavoro anche se ha dovuto “abbandonare” specialità come le rosette e le mantovanine per sostituirle con lievitati a base di cardamomo e cannella.

Una storia che dovrebbe far riflettere

I due negozi di Anzanello sono già stati venduti. Uno a un giovane ristoratore del Bangladesh che ha deciso di trasformarlo in un locale per pizza e kebab mentre il secondo a un costruttore edile interessato ad ampliare la struttura.

Oggi Fabio è un uomo felice, nonostante il piccolo rammarico di non essere riuscito a trovare qualcuno disposto a subentrare a lui e a rilevare l’attività.

Durante una recente intervista ha dichiarato di non essersi pentito della scelta, ha esaltato le bellezze di Trondheim, verdissima e vivace città universitaria, ha sottolineato come il costo della vita più alto sia ampiamente gestibile grazie a uno stipendio notevolmente più elevato e ha consigliato a un giovane preparato di seguire le sue orme vista la possibilità di ottenere ottimi risultati in brevissimo tempo.