La storia di Philipp Navratil, da revisione dei conti a nuovo CEO di Nestlé

Nestlé ha appena nominato Philipp Navratil - già CEO di Nespresso - nuovo amministratore delegato, in seguito al licenziamento di Laurent Freixe, colpevole di aver avuto una relazione con una dipendente in violazione delle politiche aziendali.

Il colosso svizzero del settore food & beverage ha dichiarato che Freixe è stato rimosso in seguito a un’indagine interna che ha rivelato la sua relazione sentimentale non dichiarata con una subordinata.

Chi è Philipp Navratil, nuovo CEO di Nestlé?

Philipp Navratil è nato nel 1976 in Svizzera e possiede sia la cittadinanza svizzera che quella austriaca. Ha conseguito un Master in Economia Aziendale, Finanza e Mercati dei Capitali presso l’Università di San Gallo nel 1996.

Durante gli studi, ha anche partecipato a un periodo di scambio presso l’Indian Institute of Management di Bangalore (IIM-B). Nel 2011, ha frequentato il Senior Management Program (SMP) presso l’International Institute for Management Development (IMD) in Svizzera.

Ha iniziato la sua carriera come revisore contabile internazionale nel 2001, assumendo la responsabilità dell’organizzazione e dei risultati di ogni incarico di audit. Nel 2009, è diventato Country Manager di Nestlé in Honduras, dopo una serie di incarichi commerciali in America Centrale.

Nel 2013, Navratil ha assunto la direzione del business caffè e bevande di Nestlé in Messico, uno dei mercati più competitivi e strategicamente importanti per l’azienda. È stato il motore trainante della crescita del marchio Nestlé.

Nel 2020 è stato promosso alla Global Coffee Strategic Business Division di Nestlé, dove ha supervisionato la strategia globale e l’innovazione per due dei marchi di caffè più importanti di Nestlé: Nescafé e i prodotti di caffè su licenza Starbucks.

Nel 2024, Navratil ha assunto la guida di Nespresso, la divisione caffè premium di Nestlé, per poi entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Nestlé il 1° gennaio.

È sposato e ha due figli.