La Sterlina tornerà forte come prima della Brexit?

Negli ultimi anni possiamo dire che la sterlina ha subito una forte svalutazione. Forse è giunto il momento di vedere un’inversione di questa tendenza di lungo periodo?

La BoE simile alla Fed

Prima di parlare in senso stretto della sterlina come cambio, bisogna assolutamente fare una premessa circa l’operato della Bank of England (BoE). Negli ultimi mesi abbiamo visto la Fed essere abbastanza aggressiva, in modo anche ragionevole, circa l’aumento dei tassi di interesse vista anche la forte inflazione e la grande mole dell’economia Usa e la BoE ha assunto un atteggiamento più simile a quest’ultima rispetto alla Bce.

Al momento i tassi su Sterlina sono all’1% eppure non vediamo un forte impatto sul cambio circa le decisioni prese dalla BoE. In effetti, se andiamo a paragonare EurUsd e GbpUsd possiamo vedere che hanno un andamento simile, perciò l’elemento “tasso di interesse” non risulta fondamentale per lo meno nel breve

GbpUsd, pre e post-Brexit

Nel 2007 il cambio GbpUsd si trovava ben al di sopra di 2,00 e pensare che ora ci troviamo intorno area 1,20-1,25, un ribasso rispetto al dollaro di circa il 40%. Considerando il fatto che il Forex è un “mercato di equilibrio”, questa perdita potrebbe essere destinata a rientrare nel lungo periodo.

La Brexit ha dato un duro colpo a sterlina che ha visto ulteriori perdite di valore contro Usd facendo raggiungere un minimo in area 1,16 partendo da 1,50 da giugno 2016 fino a ottobre dello stesso anno. A oggi, vista la panoramica tecnica di lungo periodo, sono ben 6 anni che il mercato riesce a tenere tutti i minimi al di sotto di 1,18. Questa dinamica di lungo periodo indica una certa forza di sterlina nel tenere i minimi e, magari, cercare di invertire nel corso dei prossimi mesi.

GbpUsd grafico mensile

Cosa aspettarsi da GbpUsd? La sintesi

Il grafico in allegato è un grafico mensile, ossia ogni candela sul grafico è un mese di negoziazione. In sintesi possiamo dire che la BoE aumenterà ulteriormente i tassi di interesse, sicuramente in modo più aggressivo rispetto alla Bce, più in linea con l’operato della Fed. In più dobbiamo considerare il fatto che l’inflazione in UK è al 9%, pertanto la BoE è costretta ad aumentare i tassi in modo tempestivo, costringendo il mercato a vedere Sterlina come una valuta che potrebbe aumentare il suo costo nel corso del tempo.

A oggi, visti i tassi e l’inflazione, la sterlina potrebbe essere su dei minimi di lunghissimo periodo. Come vediamo nel grafico, i rettangoli verdi indicano delle zone di inversione che potrebbero essere determinanti nel lungo periodo e ci indicano come potrebbe invertire il cambio. Come possiamo vedere nell’ultima delle zone verdi, il mercato sta tentando di invertire e una chiusura positiva del mese di giugno potrebbe essere determinante per stabilire una possibile inversione di lungo periodo di questo cambio. Sarà la rottura al rialzo di area 1,27 e la chiusura di giugno sopra di esso come determinante per stabilire un’inversione di lungo periodo.