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La società che ha creato una delle criptovalute più importanti al mondo ora vale $50 miliardi

Redazione Imprese

11 Maggio 2026 - 12:48

Ripple (XRP) rafforza la sua posizione tra i colossi tech privati grazie a un maxi piano di riacquisto azionario da 750 milioni di dollari.

La società che ha creato una delle criptovalute più importanti al mondo ora vale $50 miliardi
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Nel pieno di una fase ancora complessa per il mercato delle criptovalute, Ripple torna a far parlare di sé con una valutazione che sfiora i 50 miliardi di dollari. La società americana che ha sviluppato XRP, uno degli asset digitali più conosciuti al mondo, sta consolidando il proprio ruolo non soltanto nell’universo crypto, ma anche nel più ampio settore delle infrastrutture finanziarie digitali.

Secondo le ultime stime legate alle operazioni sul mercato secondario, il valore dell’azienda sarebbe cresciuto sensibilmente rispetto agli ultimi round di finanziamento privati. A sostenere questa rivalutazione ha contribuito soprattutto la decisione del gruppo di avviare un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie da 750 milioni di dollari, una mossa interpretata dagli investitori come un forte segnale di fiducia sulle prospettive future della società.

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Ripple entra nell’élite delle aziende tecnologiche private

Con una valutazione vicina ai 50 miliardi di dollari, Ripple si colloca oggi tra le società private più importanti degli Stati Uniti, accanto a nomi di primo piano del settore tecnologico e dell’intelligenza artificiale come SpaceX, OpenAI e Anthropic.

Il dato assume particolare rilevanza considerando il contesto in cui opera l’azienda. Negli ultimi due anni il comparto blockchain ha attraversato una lunga fase di ridimensionamento, caratterizzata da tagli al personale, riduzione degli investimenti e maggiore prudenza da parte degli operatori finanziari. Ripple, invece, sembra aver seguito una traiettoria differente.

La società ha infatti continuato a mantenere un accesso stabile ai capitali e a investire nella crescita del proprio ecosistema, rafforzando la percezione di essere uno degli attori più solidi del settore crypto globale. Una posizione favorita anche dall’utilizzo crescente delle sue tecnologie nei sistemi di pagamento internazionali e nelle soluzioni per i trasferimenti transfrontalieri.

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Il buyback da 750 milioni manda un segnale al mercato

Il nuovo piano di riacquisto azionario rappresenta uno degli elementi chiave dietro l’attuale valutazione della società. Operazioni di questo tipo vengono generalmente interpretate come un’indicazione della fiducia del management nella capacità dell’azienda di generare valore nel lungo periodo.

Nel caso di Ripple, il buyback assume un significato ancora più importante perché arriva in una fase in cui molte aziende del settore continuano a subire le conseguenze dell’incertezza normativa che grava sulle criptovalute, soprattutto negli Stati Uniti.

La decisione di destinare 750 milioni di dollari al riacquisto di quote societarie suggerisce inoltre che il gruppo disponga di una posizione finanziaria sufficientemente solida da sostenere contemporaneamente sia la crescita operativa sia iniziative rivolte agli azionisti.

Le recenti transazioni avvenute sul mercato secondario indicano inoltre che la valutazione implicita della società sarebbe superiore di circa il 25% rispetto a quella emersa nell’ultimo round di finanziamento concluso nel quarto trimestre del 2025.

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XRP resta centrale nella strategia di espansione

Nonostante Ripple abbia progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione nel settore fintech, XRP continua a rappresentare un asset centrale nella strategia aziendale. La criptovaluta rimane infatti uno degli strumenti principali utilizzati dalla società per facilitare pagamenti internazionali più rapidi e meno costosi rispetto ai circuiti tradizionali.

La crescita della valutazione di Ripple evidenzia anche come una parte del mercato continui a credere nel potenziale delle infrastrutture blockchain applicate alla finanza reale, nonostante la volatilità che ancora caratterizza il comparto crypto.

Per gli investitori, il caso Ripple rappresenta oggi un esempio particolare: una società nata nel mondo delle criptovalute che sta cercando di evolversi in una piattaforma finanziaria tecnologica a tutto tondo, con ambizioni che vanno oltre il semplice andamento del mercato degli asset digitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Blockchain
# Ripple
# Azioni
# Mining (criptovalute)
# Buy Back

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