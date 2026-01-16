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La meta dei Caraibi più economica in assoluto. Un paradiso terrestre alla portata di (quasi) tutte le tasche

Andrea Fabbri

16 Gennaio 2026 - 05:23

Anche nel 2026 sarà possibile visitare i Caraibi senza spendere un patrimonio. Scopriamo la meta migliore per godersi sole e spiagge da sogno

La meta dei Caraibi più economica in assoluto. Un paradiso terrestre alla portata di (quasi) tutte le tasche

In questo primo scorcio di 2026 freddo e piovoso sta aumentando quasi sicuramente il numero di persone che sogna il mare e il sole dei Caraibi. Pochi secondi con la testa tra le nuvole immaginandosi sdraiati in spiaggia, e poi si torna con i piedi per terra quando andiamo a vedere quanto costano i viaggi per questi meravigliosi paradisi terrestri.

Non tutti, però, sono inaccessibili. Per una settimana nella splendida Isola di Barbados, ad esempio, è possibile riuscire a spendere intorno ai 1.500 euro a persona, volo e hotel compresi. Scopriamo come.

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Quanto costa un viaggio a Barbados

A differenza di molte altre mete caraibiche, ormai votate al lusso, Barbados ha conservato un lato selvaggio e autentico tutto da scoprire. Lo vediamo dagli alloggi. Accanto alle enormi ville e agli hotel 5 stelle, ci sono decine e decine di appartamenti in affitto a prezzi estremamente competitivi.

Se aggiungiamo anche le guest house e gli eco-lodge c’è davvero l’imbarazzo della scelta per provare a vivere la vera essenza dell’isola.

Un altro ottimo consiglio di risparmio è quello di puntare sullo street food o acquistare il cibo in un mercato e poi cucinarlo in autonomia. Barbados è famosa per i cutters, panini a base di pesce, pollo e prosciutto, e per la qualità dei suoi prodotti ittici.

Uno dei luoghi migliori per chi ama il pesce è il mercato di Oistins. Qui ogni sera tra bancarelle, musica dal vivo e cibo fresco appena grigliato è impossibile non innamorarsi.

E se mangiamo con questi accorgimenti difficilmente supereremo i 15-30 euro a testa per un pasto completo.

Notevoli, infine, i prezzi dei voli. Se troviamo una buona offerta potremmo riuscire a spendere tra i 250 e i 400 euro andata e ritorno mentre il costo medio dei biglietti è compreso tra i 500 e i 900 euro, a seconda del periodo dell’anno.

Quando visitare la perla caraibica

Il momento migliore dell’anno per un viaggio a Barbados è il periodo della stagione secca, ovvero da dicembre a maggio. In questi mesi le temperature rimangono comprese tra 24°C e 30°C, le piogge sono molto rare e il clima è perfetto per snorkeling ed escursioni.

Se vogliamo risparmiare, meglio evitare l’altissima stagione, ovvero i mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Assolutamente da scartare il periodo compreso tra agosto e ottobre: è il momento dell’anno più a rischio per gli uragani e le precipitazioni torrenziali.

Cosa fare a Barbados

Barbados offre ai propri visitatori tutto ciò che ci si aspetta da un Paese caraibico: spiagge enormi, acque cristalline e temperature da sogno.

Tra i luoghi assolutamente da visitare ci sono Carlisle Bay, celebre per la sabbia bianca e l’acqua trasparente, Bottom Bay, più isolata e selvaggia, Enterprise Beach e Bathsheba Beach, il paradiso dei surfisti famoso per le sue scenografiche formazioni rocciose. E la buona notizia è che sono tutte gratuite.

L’altra cosa da fare a Barbados sono le camminate. Ci sono decine di sentieri segnalati gratuiti per ammirare lo spettacolo delle foreste tropicali. L’escursione da non perdere è quella nella Walker’s Reserve: una strada in leggera salita che offre viste mozzafiato sull’oceano e sui boschi dell’isola.

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