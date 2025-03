La Germania è tornata, più armata e indebitata? Cosa prevede lo storico accordo di spesa

“La Germania è tornata. Sta dando il suo grande contributo alla difesa della libertà e della pace in Europa”: con queste parole dal tono trionfante il cancelliere tedesco Merz ha annunciato uno storico accordo tra CDU/CSU, SPD e Verdi per un piano di spesa - e di debito - epocale.

Il blocco conservatore, che ha vinto le elezioni del mese scorso, e i socialdemocratici, che sono in trattative per formare un nuovo governo, hanno concordato un piano che allenterà il rigido freno al debito tedesco sancito dalla Costituzione, consentendo un aumento della spesa per la difesa e un “fondo speciale” da 500 miliardi di euro dedicato alle riforme infrastrutturali.

Merz, che è sul punto di diventare il nuovo leader della Germania, vuole siglare l’accordo di finanziamento prima che il parlamento si riunisca tra meno di due settimane. Il sostegno strappato al partito dei Verdi, che offre a Merz la prospettiva di una maggioranza di due terzi necessaria per una modifica costituzionale, equivale di fatto a far passare l’accordo.

In sostanza, i Verdi hanno ricevuto rassicurazioni sulla possibilità che 100 miliardi di euro del fondo per le infrastrutture saranno destinati al raggiungimento degli obiettivi climatici e alla transizione verso l’energia rinnovabile.

La notizia dell’accordo ha entusiasmato i mercati venerdì 14 marzo e fatto salire i rendimenti dei titoli di Stato della zona euro, le azioni e l’euro, in previsione del fatto che il piano di prestiti avrebbe dato impulso all’economia europea in senso più ampio. Il benchmark tedesco DAX è salito dell’1,6% e l’euro è aumentato dello 0,3%, portando i suoi guadagni finora questo mese a quasi il 5%.

In Germania sta davvero cambiando tutto? Cosa prevede il piano e quale sarà l’impatto sull’economia più importante d’Europa.

Debito e più difesa: la rinascita della Germania parte da qui? Ecco il piano

L’accordo appena raggiunto in Germania apre la strada a un voto che di fatto esenterà la spesa per la difesa dai vincoli del freno costituzionale al debito pubblico e creerà un fondo speciale da 500 miliardi di euro per finanziare progetti infrastrutturali al di fuori della normale spesa di bilancio.

Gli investimenti per la difesa dovrebbero essere esclusi dal limite di spesa costituzionale superiore all’1% della produzione economica. Anche le spese per la difesa civile, la sicurezza informatica e “gli aiuti agli Stati attaccati in violazione del diritto internazionale” - un chiaro riferimento all’Ucraina - saranno considerate spese per la difesa, il che significa che in teoria la Germania potrà prendere in prestito somme illimitate per finanziarle.

Se gli emendamenti alla costituzione venissero approvati segnerebbero un’inversione di tendenza storica rispetto a decenni di restrizioni fiscali, al fine di liberare una spesa massiccia per potenziare la difesa e dare una scossa all’economia tedesca. Il freno al debito tedesco è entrato in vigore nel 2009, durante il regno dell’ex cancelliera Angela Merkel e nel mezzo della crisi del debito europeo.

Tuttavia, date le enormi sfide che la Germania e l’Europa devono ora affrontare, tra cui i progressi della Russia in Ucraina, le esitazioni del presidente degli Stati Uniti sugli aiuti all’esercito ucraino, le richieste di Trump di una maggiore spesa militare all’interno della NATO e l’economia tedesca in crisi, i conservatori hanno cambiato rotta per consentire centinaia di miliardi di euro di nuovi prestiti.

D’altronde, da tempo molti analisti criticano l’austerità tedesca sul debito perché ritenuta obsoleta e tale da imporre alla Germania limiti fiscali e, quindi, nello sviluppo.

“Con il piano attuale, il freno al debito potrebbe non essere del tutto eliminato, ma piuttosto sepolto vivo,” ha affermato Carsten Brzeski, responsabile macroeconomico globale di ING. “L’unica regola fiscale limitante per il governo tedesco sarà il Patto di stabilità e crescita (UE). E sappiamo dalle esperienze passate che queste regole possono essere morbide come il burro se necessario”.

Anche il think tank dell’Eurointelligence ha affermato che ciò equivarrebbe a una abolizione di fatto del freno al debito, sottolineando che ciò sarebbe positivo se accompagnato da riforme strutturali atte a garantire che la ripresa economica sia duratura.

Attenzione, infine, ai dettagli. Il piano bazooka tedesco consente di superare la rigidità del freno al debito per la difesa, non per tutti i settori. Anche in questo particolare si scorge la novità rivoluzionaria. Ci si riarma innanzitutto.