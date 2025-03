La famosa catena arredamento Conforama è in crisi. Cosa succede?

Come investire in borsa?

Si apre un tavolo di confronto - se non proprio di crisi - presso il ministero dell’Industria e del Made in Italy anche per Conforama. La catena di arredamento diffusa in tutta Italia e che vanta ben oltre 1.000 dipendenti sul territorio e punti vendita in varie regioni è in agitazione.

Sono mesi che lavoratori e sindacati pressano i vertici per avere maggiore chiarezza sul futuro, soprattutto in seguito all’annuncio di trasferimenti a centinaia di chilometri di distanza di alcuni lavoratori sparsi in vari punti in Italia. Una mossa, quest’ultima, che è stata valutata come un “licenziamento mascherato” dalle parti sindacali e che alla fine l’azienda ha deciso di sospendere, con la volontà di riaprire il confronto con Filcams, Fisascat e Uiltucs.

Pur non avendo mai ufficializzato chiusure o piani concreti di licenziamento, Conforama non naviga in buone acque. L’incontro presso il Mimit dell’11 marzo scorso, come si legge nel comunicato ufficiale, “aveva l’intento di fare chiarezza sugli elementi di criticità e valutare possibili soluzioni per il rilancio di un’importante realtà commerciale del Paese, anche mediante l’eventuale intervento ministeriale.”

Cosa rischiano davvero i lavoratori di Conforama e perché c’è crisi all’orizzonte?