La destinazione invernale più amata dagli influencer è tutta italiana. Ecco dov’è e quanto costa visitarla

Novembre è alle porte e per i più fortunati è tempo di prenotare le vacanze invernali. In Italia è molto facile scegliere, tra mercatini di Natale da sogno e mete sciistiche tra le più belle del mondo.

Ma da qualche anno a questa parte c’è una destinazione italiana che si sta affermando a livello internazionale: lo Chalet al Foss di Vermiglio, nel cuore del Trentino e della Val di Sole. Un resort capace di mettere insieme più di 1,2 milioni di follower sui social.

Lo Chalet al Foss è una delle mete italiane più ambite al mondo

La Val di Sole e il Passo del Tonale sono due grandi classici quando si parla di vacanze invernali in Italia.

Adesso, però, c’è un altro motivo per visitare questo territorio meraviglioso ed è lo Chalet al Foss, un vecchio albergo che i gestori Alberto Pangrazzi e Carlotta Menon hanno trasformato in un resort di lusso tra i più ambiti e seguiti al mondo.

L’idea di Pangrazzi e Menon è stata semplice ma vincente: realizzare il primo hotel sulle Alpi pensato per le vacanze di coppia.

Chalet al Foss offre infatti servizi come colazioni con gli alpaca, letti riscaldati immersi nella neve, case sull’albero e molto altro. Tutto ciò che una coppia potrebbe desiderare e che di solito si vede nei film.

Il boom sui social

Il merito di questo successo e del relativo boom sui social non è casuale. I due proprietari hanno ristrutturato l’albergo pensando a Instagram e hanno provato a trasformare ogni singolo ambiente in un set “instagrammabile”.

La strategia ha indubbiamente pagato. Gli influencer specializzati nel lusso hanno fatto la fila per visitare lo Chalet al Foss e oggi la struttura è la seconda in Europa per numero di follower. Davanti rimane solo l’hotel Cavo Tagoo di Mykonos ma la sfida è ufficialmente lanciata.

Anche perché la struttura alpina sta sbaragliando la concorrenza per quanto riguarda i “marry me moments”. Difficile trovare un posto romantico come la piscina coperta da petali di rosa o un momento come la Cena nel Bosco per una proposta di matrimonio.

4 ristoranti incredibili

Oltre alla strategia social e alla bellezza della location, lo Chalet al Foss ha un altro punto di forza: la qualità della cucina.

Ci sono ben 4 ristoranti. Il primo è il Bistrot, più informale e aperto a ogni ora del giorno. Il secondo è il Contemporaneo che offre piatti gourmet di alto livello. Il terzo è il Tipico, specializzato in piatti della tradizione trentina.

E per chi vuole sperimentare l’alta cucina italiana c’è anche il Dolce Vita, con un menù basato sulle specialità regionali.

Come arrivare e quanto costa

Lo Chalet è situato nei pressi di Vermiglio ed è distante poco più di 10 minuti del Passo del Tonale. Una meta facilmente raggiungibile sia partendo da Milano che da Venezia.

I prezzi delle stanze, come è facile intuire, non sono alla portata di tutte le tasche. A seconda del periodo dell’anno e della tipologia di camera si va dai 400 agli oltre 2.700 euro a notte.