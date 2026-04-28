La tecnologia avanza costantemente, spesso a ritmi molto rapidi, e non tutti riescono a stare al passo con i tempi. Ancora oggi, infatti, c’è chi utilizza come fedele compagno uno smartphone datato, magari acquistato diversi anni fa. Il fenomeno è particolarmente evidente nei mercati emergenti, dove l’innovazione procede più lentamente e dispositivi considerati obsoleti nei Paesi più avanzati sono ancora percepiti come moderni e pienamente funzionanti.

Il problema è che questi modelli, proprio perché superati, non ricevono più aggiornamenti da parte delle case produttrici. Nel caso di Android, ad esempio, è Google a decidere quando interrompere il supporto per le versioni più vecchie del sistema operativo. Ma non si tratta solo del sistema: anche molte applicazioni smettono progressivamente di funzionare o di ricevere aggiornamenti sulle versioni considerate obsolete.

Da anni Google porta avanti una politica chiara: abbandonare gradualmente il supporto per le versioni più datate di Android. Una scelta legata sia ai costi di sviluppo sia alla necessità di concentrarsi sulle nuove tecnologie. I dispositivi più vecchi, infatti, non sono più in grado di sostenere le funzionalità moderne, sia per limiti hardware sia per software ormai superato. Spesso si tratta di smartphone con prestazioni ridotte e sistemi operativi lenti, che non garantiscono più standard adeguati.

Purtroppo, nuove brutte notizie sono in arrivo anche per gli utenti di WhatsApp, la popolare app di messaggistica di proprietà di Meta Platforms, gruppo che include anche Facebook e Instagram. WhatsApp ha annunciato che, a partire dall’8 settembre di quest’anno, l’app non sarà più supportata sui dispositivi con sistema operativo Android inferiore alla versione 6. Ciò significa che Android 5 e tutte le versioni precedenti non riceveranno più aggiornamenti e, di conseguenza, l’app smetterà progressivamente di funzionare.

Android 5 è stato rilasciato nel 2014: parliamo quindi di un sistema operativo vecchio di oltre dieci anni. Queste versioni non sono più in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalle applicazioni moderne, non solo in termini di funzionalità, ma anche di sicurezza, un aspetto sempre più centrale nel mondo digitale.

WhatsApp ha già iniziato a notificare gli utenti ancora in possesso di versioni obsolete, inviando avvisi direttamente all’interno dell’app per consentire loro di prepararsi al cambiamento. Il tempo, però, è limitato: mancano pochi mesi alla scadenza e, dopo quella data, non sarà più possibile utilizzare il servizio.

Quali smartphone saranno interessati

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L’impatto sarà maggiore soprattutto nei Paesi emergenti, dove i dispositivi più vecchi continuano a essere utilizzati su larga scala. Basti pensare a realtà come India, Brasile, Pakistan, alcune aree del Sud-Est asiatico e dell’Africa. Tra i modelli interessati figurano smartphone che hanno segnato un’epoca, come le serie Sony Xperia Z3, Z4 e Z5, Samsung Galaxy S6 e Note 4, Honor 4, 6 e 7, OnePlus One e OnePlus 2, Asus Zenfone 2 e Lenovo K3 Note e A7000.

Per gli utenti, a quel punto, le opzioni sono due: aggiornare il sistema operativo, se possibile, oppure passare a un dispositivo più recente. Prima di effettuare il cambio, è fondamentale eseguire un backup delle chat e dei file multimediali. L’operazione può essere effettuata tramite le impostazioni di WhatsApp, salvando i dati su Google Drive o nella memoria interna del dispositivo. In questo modo, una volta installata l’app sul nuovo smartphone, sarà possibile ripristinare facilmente tutte le conversazioni e i contenuti precedenti. L’interruzione del supporto riguarderà anche la versione Business dell’applicazione.

Questo cambiamento riguarda esclusivamente gli utenti Android. Per quanto riguarda i dispositivi Apple, WhatsApp continuerà a supportare le versioni più recenti del sistema operativo iOS, a partire da iOS 15.1. I possessori di iPhone, anche meno recenti, non devono quindi preoccuparsi: l’aggiornamento interessa solo i requisiti minimi richiesti per Android.