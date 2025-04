La classifica delle 10 città più stressanti al mondo. Una è italiana

Come investire in borsa?

Negli ultimi anni, se escludiamo alcune lodevoli eccezioni, vivere in città sta diventano una vera e propria impresa. Inquinamento, costo dei mezzi di trasporto pubblici e dei servizi, caro affitti, sovraffollamento, problematiche legate alla criminalità. Questo e molto altro deve affrontare ogni giorno chi vive nelle capitali o nei capoluoghi più affollati del pianeta.

Ma ci sono 10 città che, nel corso degli ultimi anni sono diventate veramente stressanti e quasi invivibili. A metterle in fila ci ha pensato Dipndive, società che si occupa principalmente di snorkeling ma che spesso pubblica interessanti approfondimenti su località e mete di vacanza.

Le 3 città più stressanti del mondo Gli analisti di Dipndive hanno individuato alcuni parametri per definire le città più stressanti al mondo: inquinamento acustico e dell’aria, presenza di turisti, qualità e prezzi dei trasporti e dei servizi pubblici e, per concludere, livello di criminalità. Su una scala da 0 a 100, dove il punteggio massimo indicava il livello di stress più alto, una città è riuscita a raggiungere il poco invidiabile score di 95. Stiamo parlando di Las Vegas che, per colpa del frastuono e del sovraffollamento è stata nominata la città più stressante del mondo. Medaglie d’argento e di bronzo per altre due metropoli americane: San Francisco e New York. Una vera sorpresa, dal momento che molti le ritengono le mete imperdibili in qualsiasi viaggio negli USA che si rispetti. La città californiana deve la sua poco lusinghiera posizione alla scarsa qualità dell’aria e all’alto tasso di criminalità. La “Grande Mela”, invece, è semplicemente la metropoli più cara presente in classifica. E forse del mondo intero.

Milano è la città più stressante d’Italia e l’ottava nel mondo In questa classifica trova posto anche una città italiana, ovvero Milano. Il capoluogo lombardo, nonostante venga riconosciuto come uno dei luoghi con più fermento e attrazioni in assoluto, si è piazzato ottavo con il punteggio di 73 su 100. I parametri peggiori? Il sovraffollamento turistico, il traffico ingestibile e, purtroppo, l’alto tasso di criminalità. Non per niente Milano compare in quasi tutte le classifiche sulle città meno sicure e più pericolose del pianeta.