Questa città, un tempo ostaggio della Mafia, oggi fa impazzire i turisti

L’Italia è da sempre una delle destinazioni più amate da turisti provenienti da ogni angolo del pianeta. Roma, Firenze, Venezia, Napoli restano le mete più visitate ma da qualche anno a questa parte una città sta scalando le classifiche di gradimento turistico. Stiamo parlando di Bari, capoluogo pugliese una volta ostaggio della malavita e oggi protagonista di un boom con pochi eguali.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti e sono stati, come abbiamo visto, confermati dai numeri delle presenze e dal ritorno economico. Soltanto di tassa di soggiorno , ad esempio, il Comune ha incassato più di 3,5 milioni di euro nel 2024.

Nel frattempo le amministrazioni che si sono succedute hanno lavorato per riportare a nuova vita i quartieri più antichi e molto è stato investito sul settore hospitality che comprende strutture ricettive, eventi di carattere eno-gastronomico e servizi ai visitatori.

Il merito è tutto di una trasformazione graduale iniziata a inizio millennio. Fino a una ventina d’anni fa il capoluogo pugliese era escluso dalle rotte turistiche principali a causa della sua brutta fama, dovuta all’alto tasso di delinquenza, e all’impraticabilità del centro storico, in cui “osavano” entrare soltanto i pellegrini diretti alla Basilica di San Nicola .

Nel 2024 Bari ha registrato la bellezza di quasi 1,9 milioni di presenze . Nel 2019 erano state circa 917mila. Un raddoppio del flusso turistico originato per la maggior parte da visitatori provenienti dall’estero.

E se stiamo pensiamo di visitare la città, forse il periodo migliore dell’anno per visitarlo è proprio la primavera. Il clima è già estremamente favorevole, le spiagge e il litorale non sono troppo affollati ed è possibile assaporare l’essenza dei vecchi quartieri senza la calca dei turisti.

Il boom di Bari è visibile anche se parliamo di collegamenti aerei. Basti pensare che a oggi è possibile raggiungere l’aeroporto da tutti i principali scali europei e che compagnie low cost come EasyJet e Ryanair hanno inaugurato rotte fissa da e per il capoluogo pugliese.

Cosa vedere a Bari

Per parlare di cosa vedere a Bari molto probabilmente non basterebbe un libro. Per ragioni di spazio abbiamo scelto 3 tappe imperdibili.

La prima è la zona di Bari Vecchia con il quartiere di San Nicola, il centro storico e il Castello Normanno Svevo, uno dei simboli dell’intera Puglia.

La seconda è la Basilica di San Nicola, una delle più importanti di tutta Italia. Dedicata a San Nicola di Myra, è uno dei migliori esempi di architettura dello stile romanico pugliese.

Impossibile, infine, visitare Bari senza fare una passeggiata sul Lungomare. Affacciato sull’Adriatico, ospita alcuni dei palazzi più belli della regione e moltissimi deliziosi ristoranti in cui assaporare le prelibatezze del luogo.