Nonostante il traffico, i parcheggi introvabili e i distributori sempre più cari, è ormai impensabile non avere un’automobile.

Non sorprende, infatti, che, secondo i dati dell’Istat, l’Italia sia uno dei Paesi più motorizzati al mondo. Un primato che emerge chiaramente dai numeri: ci sono 701 auto ogni 1000 abitanti. Un valore che supera - e di molto - la media europea di 578.

Ma come si colloca il nostro Paese nel contesto internazionale? Se si osserva la classifica dei 10 Paesi con la più alta densità di auto in rapporto alla popolazione, emerge un quadro sorprendente: i piccoli Stati dominano le prime posizioni, mentre l’Italia si trova fuori dalla graduatoria, ma di pochissimo. A che posizione? Vediamolo insieme.

La classifica dei 10 Paesi per densità di auto

N. Paese Auto per abitante 1 San Marino 1,582 2 Guernsey 1,403 3 Andorra 1,214 4 Liechtenstein 1,052 5 Principato di Monaco 0,913 6 Stati Uniti 0,874 7 Islanda 0,855 8 Malta 0,839 9 Guam 0,775 10 Australia 0,753

Al primo posto uno Stato che abbiamo in casa. A San Marino, complice anche la dimensione - ha un’area di 61,2 km² - ci sono davvero più auto che abitanti. Circa 54.000 veicoli registrati, contro una popolazione di 34.132 abitanti. Approssimativamente, 1,6 auto per cittadino, un valore che rende il rapporto auto/persone il più alto al mondo.

Secondo posto per il Baliato di Guernsey - un piccolo arcipelago nella Manica - che ha un’area di 78 km², e 64.781 abitanti. Il numero di auto? 90.794. Quindi circa 1,4 auto per ogni cittadino.

Con un’area di 468 km², Andorra si colloca al terzo posto della classifica. Con i suoi 87.486 abitanti e circa 98.200 veicoli, lo Stato tra i Pirenei ha poco più di 1,2 auto per ogni cittadino.

Il Liechtenstein è un altro Stato molto piccolo, ed è quindi facile capire come sia possibile che ci siano 1,05 automobili per ogni abitante. Il numero totale di cittadini è 40.900, mentre quello di auto è 43.041.

Quinto posto per Monaco, il Principato con una superficie di appena 2 km², dove i veicoli immatricolati sono all’incirca 35.000, a fronte di una popolazione di 38.367 abitanti. Il rapporto è quasi 1:1, visto che si aggira intorno a 0,91.

Gli Stati Uniti sono al sesto posto, con 341.784.857 abitanti e 298.700.000 automobili. Un Paese enorme, il terzo per area (se non contiamo l’Antartide), dove l’auto rimane il principale mezzo di trasporto, una scelta in larga parte “obbligata”, dovuta alla dimensione del territorio e alla conformazione delle città, che spesso sono prive di un trasporto pubblico capillare. Qui, il rapporto si assesta a poco meno dell’unità: 0,87 automobili per abitante.

Settimo posto per l’Islanda. 397.756 abitanti per circa 340.000 automobili, ovvero 0,85 auto per ogni islandese. Nell’isola scandinava la diffusione dell’auto resta elevata, anche per via della bassa densità abitativa e della limitata offerta di trasporto pubblico fuori dall’area di Reykjavík.

Con i suoi 544.588 abitanti, l’isola di Malta presenta una forte congestione automobilistica, legata anche alla limitata estensione territoriale. Ha infatti circa 0,84 auto per ogni cittadino, con un numero totale di vetture di circa 457.000 unità,

Penultimo posto in classifica per Guam, la piccola isola nell’Oceano Pacifico, che conta 168.824 abitanti e 125.500 automobili, quindi circa 0,77 per persona.

Ultimo posto della top 10 per l’Australia, che ha 28.166.700 abitanti per più di 21.200.000 auto. Il rapporto è di 0,75, una diffusione favorita soprattutto dalle grandi distanze e dalla bassa densità abitativa.

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E l’Italia?

L’Italia, con i suoi 58.943.464 abitanti e le sue 41.340.516 automobili, ha 0,7 auto per ogni cittadino, collocandosi all’undicesimo posto - appena fuori dalla classifica - pur restando su valori elevati rispetto alla media europea.

È interessante notare come ormai - che ci piaccia o meno - l’auto sia parte integrante della vita degli italiani. Secondo un recente studio di Autotrader, infatti, passiamo oltre otto giorni all’anno in auto solo per andare e tornare dal lavoro.

Viene anche da chiedersi: ma quanti km percorriamo, in media, in un anno? 10.231 km, secondo i dati Istat più recenti, un valore più basso rispetto ad altri Paesi europei, come la Francia e la Spagna, dove la media si attesta tra i 22.000 e i 23.000 km, più del doppio rispetto all’Italia; o alla Germania, con una media di 17.600 km all’anno. Quindi tante auto, ma un uso relativamente contenuto.

Una scelta obbligata, dovuta anche al costo medio annuo, che in Italia supera spesso i 4000€ tra carburante, assicurazione, bollo e manutenzione.

Inoltre, le auto che circolano sulle nostre strade hanno un’età media che si aggira intorno agli 11 anni e 8 mesi, in linea con l’aspettativa di vita di un’auto moderna (tra i 10 e i 12 anni). Rispetto ad altri Paesi europei, gli italiani tendono quindi a sfruttare i propri veicoli fino a fine corsa, sostituendoli solo quando iniziano a manifestare problemi di affidabilità o costi di manutenzione troppo elevati.