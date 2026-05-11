Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

La classifica 2026 dei 10 Paesi con la più alta densità di auto al mondo

Giulia Sami

11/05/2026

Più auto che abitanti. O quasi. Ecco la classifica dei 10 Paesi che hanno la più alta densità di automobili al mondo. L’Italia è fuori dalla graduatoria (ma di pochissimo).

La classifica 2026 dei 10 Paesi con la più alta densità di auto al mondo
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Nonostante il traffico, i parcheggi introvabili e i distributori sempre più cari, è ormai impensabile non avere un’automobile.
Non sorprende, infatti, che, secondo i dati dell’Istat, l’Italia sia uno dei Paesi più motorizzati al mondo. Un primato che emerge chiaramente dai numeri: ci sono 701 auto ogni 1000 abitanti. Un valore che supera - e di molto - la media europea di 578.

Ma come si colloca il nostro Paese nel contesto internazionale? Se si osserva la classifica dei 10 Paesi con la più alta densità di auto in rapporto alla popolazione, emerge un quadro sorprendente: i piccoli Stati dominano le prime posizioni, mentre l’Italia si trova fuori dalla graduatoria, ma di pochissimo. A che posizione? Vediamolo insieme.

La classifica dei 10 Paesi per densità di auto

N.PaeseAuto per abitante
1 San Marino 1,582
2 Guernsey 1,403
3 Andorra 1,214
4 Liechtenstein 1,052
5 Principato di Monaco 0,913
6 Stati Uniti 0,874
7 Islanda 0,855
8 Malta 0,839
9 Guam 0,775
10 Australia 0,753

Al primo posto uno Stato che abbiamo in casa. A San Marino, complice anche la dimensione - ha un’area di 61,2 km² - ci sono davvero più auto che abitanti. Circa 54.000 veicoli registrati, contro una popolazione di 34.132 abitanti. Approssimativamente, 1,6 auto per cittadino, un valore che rende il rapporto auto/persone il più alto al mondo.

Secondo posto per il Baliato di Guernsey - un piccolo arcipelago nella Manica - che ha un’area di 78 km², e 64.781 abitanti. Il numero di auto? 90.794. Quindi circa 1,4 auto per ogni cittadino.

Con un’area di 468 km², Andorra si colloca al terzo posto della classifica. Con i suoi 87.486 abitanti e circa 98.200 veicoli, lo Stato tra i Pirenei ha poco più di 1,2 auto per ogni cittadino.

Il Liechtenstein è un altro Stato molto piccolo, ed è quindi facile capire come sia possibile che ci siano 1,05 automobili per ogni abitante. Il numero totale di cittadini è 40.900, mentre quello di auto è 43.041.

Quinto posto per Monaco, il Principato con una superficie di appena 2 km², dove i veicoli immatricolati sono all’incirca 35.000, a fronte di una popolazione di 38.367 abitanti. Il rapporto è quasi 1:1, visto che si aggira intorno a 0,91.

Gli Stati Uniti sono al sesto posto, con 341.784.857 abitanti e 298.700.000 automobili. Un Paese enorme, il terzo per area (se non contiamo l’Antartide), dove l’auto rimane il principale mezzo di trasporto, una scelta in larga parte “obbligata”, dovuta alla dimensione del territorio e alla conformazione delle città, che spesso sono prive di un trasporto pubblico capillare. Qui, il rapporto si assesta a poco meno dell’unità: 0,87 automobili per abitante.

Settimo posto per l’Islanda. 397.756 abitanti per circa 340.000 automobili, ovvero 0,85 auto per ogni islandese. Nell’isola scandinava la diffusione dell’auto resta elevata, anche per via della bassa densità abitativa e della limitata offerta di trasporto pubblico fuori dall’area di Reykjavík.

Con i suoi 544.588 abitanti, l’isola di Malta presenta una forte congestione automobilistica, legata anche alla limitata estensione territoriale. Ha infatti circa 0,84 auto per ogni cittadino, con un numero totale di vetture di circa 457.000 unità,

Penultimo posto in classifica per Guam, la piccola isola nell’Oceano Pacifico, che conta 168.824 abitanti e 125.500 automobili, quindi circa 0,77 per persona.

Ultimo posto della top 10 per l’Australia, che ha 28.166.700 abitanti per più di 21.200.000 auto. Il rapporto è di 0,75, una diffusione favorita soprattutto dalle grandi distanze e dalla bassa densità abitativa.

leggi anche

Le famiglie povere spendono di più in auto di quelle ricche. Il paradosso che sta distruggendo i risparmi degli italiani
Le famiglie povere spendono di più in auto di quelle ricche. Il paradosso che sta distruggendo i risparmi degli italiani

E l’Italia?

L’Italia, con i suoi 58.943.464 abitanti e le sue 41.340.516 automobili, ha 0,7 auto per ogni cittadino, collocandosi all’undicesimo posto - appena fuori dalla classifica - pur restando su valori elevati rispetto alla media europea.

È interessante notare come ormai - che ci piaccia o meno - l’auto sia parte integrante della vita degli italiani. Secondo un recente studio di Autotrader, infatti, passiamo oltre otto giorni all’anno in auto solo per andare e tornare dal lavoro.

Viene anche da chiedersi: ma quanti km percorriamo, in media, in un anno? 10.231 km, secondo i dati Istat più recenti, un valore più basso rispetto ad altri Paesi europei, come la Francia e la Spagna, dove la media si attesta tra i 22.000 e i 23.000 km, più del doppio rispetto all’Italia; o alla Germania, con una media di 17.600 km all’anno. Quindi tante auto, ma un uso relativamente contenuto.
Una scelta obbligata, dovuta anche al costo medio annuo, che in Italia supera spesso i 4000€ tra carburante, assicurazione, bollo e manutenzione.

Inoltre, le auto che circolano sulle nostre strade hanno un’età media che si aggira intorno agli 11 anni e 8 mesi, in linea con l’aspettativa di vita di un’auto moderna (tra i 10 e i 12 anni). Rispetto ad altri Paesi europei, gli italiani tendono quindi a sfruttare i propri veicoli fino a fine corsa, sostituendoli solo quando iniziano a manifestare problemi di affidabilità o costi di manutenzione troppo elevati.

leggi anche

I Paesi più ricchi al mondo, la classifica 2026
I Paesi più ricchi al mondo, la classifica 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Classifiche
# Paesi
# Automobili

Seguici su

FT logo

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 12/05/2026 Sei favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Frenare prima dell'autovelox funziona? Ecco la verità

Auto

Frenare prima dell’autovelox funziona? Ecco la verità
Quasi 500 km di autonomia e meno di €23.000. Arriva l'elettrica che cambia tutto

Auto

Quasi 500 km di autonomia e meno di €23.000. Arriva l’elettrica che cambia tutto

Correlato