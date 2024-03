La Cina sta copiando gli Stati Uniti per uscire dalla crisi

Le misure di stimolo adottate dal governo di Pechino, dalla Banca Centrale del Paese (PBOC) e dalla Commissione di Sorveglianza e Regolamentazione del Mercato (CSRC) giocano un ruolo cruciale nella corsa verso la stabilità economica della Cina. La mancanza di fiducia da parte degli operatori rimane uno dei motivi principali per cui il mercato azionario cinese continua a mostrare segni di debolezza.

Molti si chiedono se, in questi anni, le misure di stimolo riusciranno a risollevare l’economia del Paese e, di conseguenza, i mercati finanziari, proprio come è accaduto negli Stati Uniti dopo la crisi dei mutui subprime del 2008.

Da febbraio, la People’s Bank of China ha consentito alle banche di detenere riserve di cassa più piccole, con un taglio del rapporto di riserva (RRR) di 50 punti base. Tutto ciò mira a ristabilire la fiducia nell’economia del Paese e stimolare le vendite immobiliari, uno dei principali motivi della contrazione del Paese, insieme a un crollo delle esportazioni e del consumo. Le autorità cinesi hanno inoltre annunciato l’emissione di 1 trilione di yuan in titoli di Stato, insieme a un raro aumento del deficit. Oltre alle misure adottate dal governo di Pechino e dalla PBOC, una delle iniziative di stimolo più rilevanti è collegata all’azione della CSRC, volta a ristabilire la fiducia nel sistema finanziario del Paese, limitando, se non vietando, le vendite allo scoperto. [...]