La Cina premia Orban: in Ungheria la maxi fabbrica delle auto elettriche cinesi

Continua l’espansione di BYD nei mercati europei. Il colosso cinese dei veicoli elettrici ha annunciato la costruzione di uno stabilimento di assemblaggio in Ungheria, per la cronaca il suo primo impianto di produzione di auto a batteria in Europa.

I piani dell’azienda sono ambiziosi e coincidono con la chiara volontà di espandersi oltre i confini dell’Asia, per poi affermarsi come leader mondiale nelle vendite delle auto elettriche. Nel corso di questo trimestre, come ha spiegato Bloomberg, BYD dovrebbe superare Tesla a conferma dell’ascesa della Cina nell’industria automobilistica globale. [...]