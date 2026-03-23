L’Italia si qualificherà ai Mondiali 2026? I risultati del sondaggio

Dall’11 giugno al 19 luglio 2026 si terrà la 23ª edizione dei Mondiali di calcio, che per la prima volta vedrà scontrarsi 48 squadre. Dopo che la nazionale italiana non si è qualificata né ai Mondiali del 2018 in Russia né a quelli più recenti del 2022 in Qatar, la domanda sorge spontanea: gli Azzurri riusciranno a partecipare ai Mondiali 2026? È questo il sondaggio che Money.it ha proposto ai suoi lettori la scorsa settimana.

Il presente sondaggio ha finalità esclusivamente informative e di coinvolgimento dei lettori. I risultati non hanno valore statistico o scientifico, in quanto il campione dei partecipanti non è controllato né selezionato secondo criteri metodologici rappresentativi della popolazione.

Gli italiani sono stati quattro volte campioni del mondo, due volte campioni d’Europa, altre quattro volte finalisti. E quest’anno?

Il 60% dei lettori di Money.it crede - o forse, più probabilmente, spera - che la nostra nazionale si qualifichi ai Mondiali del 2026. Il 37% è più pessimista, e prevede un esito negativo anche quest’anno, con il terzo fallimento consecutivo della nostra nazionale. Il 3%, invece, ha risposto di non sapere quale sarà il destino degli Azzurri.

Questa è la settimana delle semifinali valide per i playoff, con 16 squadre europee distribuite in 4 percorsi. I vincitori di ognuno di essi si qualificheranno per la Coppa del mondo 2026. Tutte le partite della semifinale si disputeranno il 26 marzo, e gli Azzurri sfideranno l’Irlanda del Nord nel primo turno di spareggio presso lo stadio di Bergamo.

Le finali, invece, sono in programma per il 31 marzo. In caso di vittoria alla semifinale, la nostra nazionale si scontrerà, in quella data, con la vincente della sfida tra Bosnia-Erzegovina e Galles.

Come ha affermato anche il CT Rino Gattuso dopo il sorteggio dei playoff europei per i Mondiali 2026:

“l’Irlanda del Nord è una squadra fisica, che non molla mai. È alla nostra portata, dobbiamo giocarcela. Ora testa alla semifinale, poi speriamo di poter parlare della Bosnia e del Galles. Sapevamo che saremmo dovuti passare dai playoff e guardiamo avanti con fiducia”.

Quello di giovedì 26 marzo sarà l’undicesimo confronto tra la nostra nazionale e quella nordirlandese. Il bilancio è nettamente a favore dell’Italia, che ha vinto sette volte, e ha pareggiato in tre occasioni. Un solo successo per l’Irlanda del Nord, che risale al 1958, passato alla storia come la cosiddetta “disfatta di Belfast”.

Secondo quanto riportato da Sky Sport,

“nell’ultima settimana i giocatori della Nazionale hanno intensificato i contatti tra di loro, aggiornandosi sugli infortuni e sullo stato di forma dei compagni, per restare compatti in un momento così delicato, grazie anche al CT Gattuso che ha organizzato molti incontri in questi mesi per preparare al meglio la squadra”.

Ora non ci resta che attendere giovedì, quando gli Azzurri si giocheranno il tutto e per tutto per conquistare il Mondiale.