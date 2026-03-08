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L’isola più bella d’Italia per una vacanza in primavera è a meno 3 ore di distanza da Roma

Andrea Fabbri

8 Marzo 2026 - 05:25

Un’isola toscana organizza nuove escursioni per la primavera. Ecco perché è la meta perfetta per una gita fuori porta nel 2026

L’isola più bella d’Italia per una vacanza in primavera è a meno 3 ore di distanza da Roma
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Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale della primavera e molti di noi stanno già pensando a dove trascorrere le prime gite fuori porta dell’anno. Tra tutte le splendide destinazioni che offre l’Italia, ce n’è una che in questo 2026 ha una marcia in più: l’isola di Giannutri, splendida e poco conosciuta perla dell’arcipelago toscano distante meno di 3 ore da Roma.

Ecco come raggiungerla e quanto costa visitarla.

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Cosa vedere a Giannutri

Giannutri è una minuscola isola distante 11 km dal Monte Argentario e 15 km dalla ben più pubblicizzata Isola del Giglio. In linea d’aria siamo ad appena 100 km da Roma.

A dispetto delle piccole dimensioni, Giannutri, vanta una storia antichissima. Basti pensare che gli antichi romani la consideravano sacra alla Dea Diana a causa della sua forma a mezzaluna che ricordava la falce simbolo della divinità.

Uno spettacolo naturale che racchiude natura selvaggia, mare cristallino, deliziose spiagge, grotte tutte da scoprire e numerosi reperti antichi.

Tra le attrazioni di Giannutri spiccano la Villa Romana, opera realizzata dalla famiglia Domizi/Enobarbi, i sentieri che regalano splendidi panorami sull’arcipelago, i Grottoni, enormi grotte in cui stazionano i gabbiani reali e i resti del porticciolo romano di Cala Spalmatoio.

Come arrivare a Giannutri

Per visitare Giannutri dobbiamo arrivare a Porto Santo Stefano, nei pressi del promontorio dell’Argentario e da qui prendere uno dei traghetti che partono tutto l’anno il mercoledì e il venerdì. Il viaggio in nave dura circa un’ora e non è possibile trasportare auto e moto.

Raggiungere il porto di partenza è semplicissimo. Se ci muoviamo in auto possiamo scegliere l’autostrada A12 o la SS1 Aurelia. In entrambi i casi dovremo uscire ad Albinia e da qui proseguire sulla SS440 verso il Monte Argentario. Se amiamo i paesaggi e ci muoviamo in primavera il consiglio è quello di godersi la strada panoramica che passa attraverso deliziose lagune e colline. In estate, invece, è preferibile optare per la strada a scorrimento veloce in quanto l’altra è molto stretta e decisamente affollata.

Se, invece, preferiamo il treno la stazione di riferimento è quella di Orbetello-Monte Argentario. Da qui potremo prendere un autobus locale per arrivare al porto.

Due escursioni guidate alla scoperta di Giannutri

Quest’anno c’è un altro motivo per visitare Giannutri. Il Parco Nazionale dell’Arcipelago ha deciso di organizzare due escursioni guidate esclusive per i prossimi 29 marzo e 12 aprile.

Le prenotazioni sono aperte da qualche giorno sul portale ufficiale del Parco e la gita ha un costo di 60 euro per gli adulti e di 40 euro per i bambini di età compresa tra 5 e 12 anni. Per i più piccoli, invece, l’esperienza è completamente gratuita.

Nel biglietto, infine, sono compresi il traporto andata e ritorno da Porto Santo Stefano, la visita con la guida ufficiale del Parco e l’ingresso all’area protetta di Giannutri.

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