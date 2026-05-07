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L’elettrodomestico che ti svolta l’estate è in offerta da Lidl a meno di €20

Gabriele Marrone

7 Maggio 2026 - 17:56

Ventilatore a torre Lidl TRONIC a meno di 20 euro, l’alternativa (economica) all’aria condizionata per affrontare il caldo estivo.

L’elettrodomestico che ti svolta l’estate è in offerta da Lidl a meno di €20
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Sta per arrivare il caldo e con lui la necessità di trovare una soluzione economica ed efficace per rinfrescare casa. E quest’anno una delle offerte più interessanti arriva da Lidl, che dal 7 maggio ha lanciato nei punti vendita il ventilatore a torre marchiato TRONIC a soli 19,99 euro. Un prezzo decisamente interessante per un elettrodomestico che promette di migliorare il comfort della propria casa in estate senza far schizzare la bolletta elettrica.

Il prodotto, disponibile in bianco e nero, è un ventilatore a colonna dal design compatto e moderno, ideale per chi cerca una soluzione pratica e salvaspazio. Il ventilatore dispone di 3 velocità di ventilazione, oscillazione automatica fino a 80 gradi e timer regolabile fino a 120 minuti. La potenza dichiarata è di 50 W.

Un ventilatore economico ma completo in offerta

Il successo dei ventilatori a torre negli ultimi anni è legato soprattutto al loro formato verticale. Occupano meno spazio rispetto ai classici ventilatori a pale (una caratteristica assai utile quando l’estate finisce e bisogna riporlo in cantina o in soffitta), sono più discreti dal punto di vista estetico e riescono a distribuire meglio il flusso d’aria nell’ambiente grazie all’oscillazione automatica.

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Il modello in offerta in questi giorni da Lidl punta proprio su questi aspetti. La struttura sottile permette di posizionarlo facilmente in camera da letto, soggiorno o ufficio senza ingombrare troppo. Inoltre, il timer integrato consente di programmarne lo spegnimento automatico, funzione molto utile durante la notte.

La potenza di 50 watt è perfettamente in linea con quella dei ventilatori a torre più diffusi sul mercato. Alcuni modelli smart o premium arrivano infatti agli stessi valori di assorbimento pur costando anche quattro o cinque volte tanto.

Quanto consuma davvero?

Uno degli aspetti più interessanti di questo elettrodomestico riguarda proprio i consumi. Con una potenza di 50 W, il ventilatore TRONIC consuma 0,05 kWh per ogni ora di utilizzo.

Ipotizzando 8 ore di utilizzo al giorno i consumi arrivano a circa 0,4 kWh, per un consumo mensile che si aggira intorno ai 12 kWh. Con un costo medio dell’energia di circa 0,30 €/kWh, la spesa mensile sarebbe inferiore ai 4 euro.
Numeri decisamente contenuti, soprattutto se confrontati con quelli di un climatizzatore tradizionale. Un condizionatore domestico può infatti assorbire tra 900 e 1200 watt durante il funzionamento, per un consumo che può arrivare ad essere anche 20 volte superiore rispetto a un ventilatore a torre.

In altre parole, usare un ventilatore per un’intera giornata può costare meno di un’ora di climatizzatore acceso.

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Naturalmente ventilatore e climatizzatore sono ben diversi. Il ventilatore non abbassa realmente la temperatura della stanza, ma crea un movimento d’aria che aumenta la sensazione di freschezza sul corpo, mentre il condizionatore invece raffredda effettivamente l’ambiente grazie al compressore e al gas refrigerante.

Tuttavia, non sempre è necessario utilizzare l’aria condizionata. In molte situazioni, soprattutto di sera o durante le mezze stagioni, un ventilatore può essere più che sufficiente per migliorare il comfort senza consumi elevati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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# Meteo e Clima
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