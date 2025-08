L’elenco dei cibi che ora paghiamo di più al supermercato

Da anni il tema della crisi climatica è al centro del dibattito pubblico, ma soltanto ora sta iniziando a mostrare i suoi effetti sulla vita di tutti i giorni. E non soltanto a causa degli eventi atmosferici estremi, sempre più frequenti.

Uno dei campi in cui i cambiamenti climatici stanno avendo sempre più impatto è quello della produzione alimentare. Alcuni dei cibi che siamo abituati a trovare nei supermercati hanno raggiunto negli ultimi mesi prezzi da capogiro. Altri rischiano addirittura di sparire.

E che il problema vada affrontato subito lo conferma un recente studio condotto da alcuni dei più importanti enti di ricerca dell’Unione Europea.

E, purtroppo, il cacao non è l’unico alimento che ha visto salire i suoi costi alle stelle. La lattuga proveniente dall’Australia costa il 300% in più rispetto al 2022, il cavolo coreano è rincarato del 70% negli ultimi 9 mesi e le patate provenienti dall’India hanno registrato un aumento pari all’81% .

I dati emersi sono allarmanti: per colpa della crisi climatica alcuni dei cibi più diffusi hanno registrato un aumento dei prezzi al dettaglio pari al 280% . È questo il caso, ad esempio, del cacao , che nell’ultimo anno è triplicato di prezzo a causa del caldo anomalo che ha colpito il Ghana e la Costa d’Avorio, i due principali esportatori mondiali.

Lo studio in questione ha messo in relazione l’aumento dei prezzi dei generi alimentari con gli effetti sulla produzione alimentare di fenomeni come siccità diffusa , ondate di calore sempre più frequenti e inondazioni.

Anche i prodotti italiani sono a rischio

I rincari dovuti alle difficoltà produttive generate dalla crisi climatica stanno avendo un doppio impatto anche in Italia, uno indiretto e uno diretto.

Come è facile intuire i prezzi per le importazioni sono ormai fuori controllo e prodotti come, appunto, le patate, il caffè e il cacao hanno raggiunto prezzi da capogiro sugli scaffali dei negozi.

L’impatto diretto, invece, riguarda le stesse produzioni nostrane. L’estate dello scorso anno e questa che stiamo vivendo, passeranno alla storia come tra le più torride di sempre.

Un problema per le coltivazioni tipiche del nostro Paese come l’olio d’oliva, la frutta e il grano che devono lottare per “sopravvivere” ogni giorno a periodi di siccità alternati a inondazioni e grandinate.

Uno scenario che sta mettendo a rischio alcune eccellenze italiane come il tartufo bianco, i pomodori di Pachino, i pistacchi di Bronte e il Carciofo Romanesco del Lazio. Prodotti che, purtroppo, stanno iniziando a diventare sempre più difficili da sostenere a livello economico per le stesse aziende.

E se l’industria è in crisi, lo sono ancora di più le fasce della popolazione con i redditi più bassi. La crisi alimentare si sta trasformando rapidamente in crisi economica con sempre più persone che faticano ad arrivare a fine mese a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari.